O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta segunda-feira avisos amarelos para o arquipélago da Madeira devido às previsões de precipitação e agitação marítima.

Segundo o IPMA, nas ilhas da Madeira e do Porto Santo o aviso amarelo para precipitação vigora entre as 12h00 e as 21h00 de terça-feira, prevendo-se “aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada”.

Quanto ao aviso de agitação marítima, está ativo entre as 15h00 de quarta-feira e as 12h00 de quinta-feira, abrangendo as costas norte e sul da Madeira e o Porto Santo, com a previsão de ondas entre os quatro e os cinco metros.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.