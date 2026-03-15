Roselyn Silva: "O luxo africano sempre existiu, só não estava nas grandes avenidas"

É difícil encontrar quem sabe fazer bem?

Tão difícil! Cada vez mais. Se puder deixar uma mensagem: por favor Portugal, invista nesta área, porque estão a acabar os bons alfaiates, as boas modistas, as boas costureiras… Criam-se cursos fast fashion e as pessoas não têm as bases suficientes. A Aline disse-me que na Ucrânia ela teve três anos só para aprender costura. Também já falei com alfaiates portugueses da velha guarda que me dizem: ‘no meu tempo demorávamos anos a aprender e éramos aprendizes.’ Ou seja, havia um processo e havia categorias. Hoje queremos saltar os processos. Mas depois isso reflete-se no trabalho, o resultado não tem esse cuidado e perfeição. E eu sei disso, porque eu exijo, mas tenho a confirmação com os clientes, que passam todos os dias por aqui, vindos de vários países. Principalmente os franceses, fazem questão de entrar, chamar-me e elogiar a roupa, só pela montra. ‘Vê-se logo isto é tão bem acabado’, dizem. Pronto, eu fico toda orgulhosa, porque sei que afinal, isto é raro.

Há quanto tempo trabalha com a mesma equipa?

Oito anos. Não as largo por nada. A Aline, que está comigo já há mais tempo, é o meu braço direito e esquerdo. Depois é giro, porque nós desenvolvemos a nossa própria linguagem, somos muito cooperativas. Ela consegue decifrar os meus croquis. Mas lá está, são vários anos de relação.

Como que se encontraram?

Olha, foi bonito. Alguém recomendou-a, na altura eu estava na Castilho, e ela foi ter comigo. Começámos a trabalhar, e foi curioso porque ela chega exatamente no momento em que eu estava em aflição com um vestido de noiva. A pessoa vai para um atelier e começa logo com um vestido de noiva, é o teste máximo. Fizemos o vestido e a noiva ficou muito feliz. E quando vi a dedicação dela… Neste mundo da moda, particularmente, as pessoas têm de ser disponíveis, porque a nossa função é servir o cliente. E ela estava ali comigo, disponível. E resolvemos a questão toda que tinha que ser resolvida. A partir desse dia começou esta relação. Ela viu-me a casar, a ter filhos, já viajámos juntas. Acho que essa relação é boa, é saudável, e é necessária porque a nossa profissão também é muito solitária. Então é importante termos pessoas de confiança ao nosso lado.

Falou de noivas, tem muitos clientes que pedem peças sob medida?

Sim. Aliás, o core business do negócio é sob medida. As coleções são sempre uma proposta, e também para ganharmos mercado e dinamizar o negócio em si. Mas a marca começou sob medida e é isto que os clientes procuram. É muito fácil o cliente chegar aqui ao atelier e pedir uma personalização, porque eu dou esse espaço. É o que eu digo, é o servir, acho que é uma palavra nobre. Porque, no fundo, eu quero é que as pessoas estejam felizes.

Como chegam os clientes?

Atualmente, pela melhor forma de marketing, que é o boca-a-boca, principalmente. As minhas clientes que gostam e têm boas experiências, recomendam. Atualmente, de dois anos para cá, aumentou o número de clientes estrangeiros pela localização em que eu estou e pelo facto de ter uma montra.

E são turistas ou estrangeiros a viverem cá?

Muitas vezes eu não percebo se são de cá, só quando voltam é que eu percebo que alguns já são residentes cá. Mas a maioria são turistas recorrentes. Estou numa zona muito rodeada de hotéis. Felizmente, também tenho aqui boas relações com a vizinhança, eles recomendam. O Hotel Alegria tem catálogos meus e recomendam.

São estrangeiros vindos de que países?

Estados Unidos e França. Muitos americanos e franceses. Pelo menos os que visitam mais esta área. E muitos brasileiros também.

E o que mais querem?

As saias. Desde o dia 1, que eu vesti a Leonor Poeiras para os Globos de Ouro, com uma mega saia, foi a partir daí que as pessoas conheceram verdadeiramente a marca. Fui muito falada, muito elogiada. Tornou-se a imagem da marca. Eu gosto sempre de contar uma história muito romântica, que as pessoas dizem: ‘Ah, mas porquê saias? E eu digo, ah, porque eu sempre fui apaixonada pelos anos 60, 70, aquela época das pin-ups e aquelas saias todas muito rodadas…’ Mas, a verdade é que a referência das saias foi porque se tornou uma peça pública, mediática. E depois eu tinha pessoas a procurarem por causa das saias. E pensei: ‘ah, espera aí, afinal, existe aqui um mercado interessante.’

E como a Leonor Poeiras chegou a si?

Eu tinha acabado de aparecer e as pessoas falavam: ‘Há uma designer africana ali na Castilho e tal.’ E um dia nós recebemos uma mensagem por parte dela a dizer que teria um evento, os Globos de Ouro. Foi a minha primeira experiência com esta questão de vestir figuras públicas, porque uma coisa era o que eu via nas revistas ou na televisão, outra coisa é eu fazer parte. Quando entrei no mundo da moda, vinha de uma área tão diferente, não conhecia muito bem as pessoas. Acho que foi bom, porque entrei sem deslumbramento, completamente ingénua e sem grandes pretensões. Na altura ela só disse que gostava de ser vestida por mim. E como eu já tenho estas referências da Carolina Herrera, da Dior, da Chanel, então pensei que era a minha oportunidade de fazer “a” peça. Sempre achei que uma saia e uma camisa são duas peças extremamente clássicas e muito intemporais, acho que uma mulher que usa uma camisa e uma saia fica para sempre. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Sugeri, ela gostou, foi um processo juntas e funcionou muito bem. Depois tive colegas a elogiarem-me, grandes nomes, como o Filipe Faísca, o Dino Alves, que hoje são grandes amigos. Fiquei muito vaidosa na altura. A peça apareceu nas revistas, foi uma coisa muito falada. E, curiosamente, comecei a perceber que os meus clientes eram maioritariamente mulheres portuguesas, mulheres brancas. Até para mim foi uma surpresa, porque eu achava que pelas referências africanas eu iria atrair mais o público africano, mas não, foi o oposto. Até hoje, digo sempre que 80% dos meus clientes são pessoas não africanas, os 20% é que são. E os 20% que são, são muito clientes de orgulho. Aquela coisa de quererem usar uma marca de criadora africana.

Até vestir a Leonor Poeiras não tinha essa perceção?

Não tinha, foi uma surpresa para mim. Após vestir a Leonor Poeiras, tive várias marcações, e geograficamente foi curioso, porque eram muitas clientes de Cascais, de Lisboa e que vinham do Norte. Depois, claro, à medida que as pessoas iam ouvindo o meu nome, outras pessoas foram chegando de Angola, algumas pessoas também africanas em Portugal.

Tem clientes que vêm de África?

Hoje, tenho. Vêm só para terem uma peça minha. E elas vêm porque têm orgulho em dizer que que estão a usar uma peça de uma criadora africana. E isso deixa-me muito feliz. Percebi que entrei no mercado. Em Portugal, espero mesmo ter contribuído para esta mudança de paradigmas, de estereótipos.