ModaLisboa. As noivas de Nuno Baltazar, o regresso de Ricardo Andrez e a festa de Luís Carvalho

As noivas já desfilaram na ModaLisboa em outras ocasiões, apesar de ser mais comum ver propostas bridal dentro de coleções — como já o fez Gonçalo Peixoto. Nesta edição, o criador que costuma atrair um grupo considerável de figuras públicas, entre atrizes, cantoras e (muitas) influencers, decidiu explorar a dualidade entre o avanço da inteligência artificial e o artesanato na moda. “Quero trazer esta discussão do que é a inteligência artificial, no presente e no futuro, e o que é o nosso passado, ou que é o meu passado. Tem muito trabalho manual, pedras, penas que foram colocadas uma a uma nos vestidos. Ou seja, fazer esta linha ténue entre o que é o presente e o passado, entre o que é a inteligente artificial, que é parte do nosso mundo, mas sem perder este cunho pessoal e de personalidade”.

O desfile tinha uma espécie de decor, com arquivos e a simulação de repartições de um escritório num estilo anos 1990, elementos que desvendam o desejo do criador em apresentar coleções de forma cada vez mais elaborada — e possivelmente off location numa próxima edição. Alguns “clássicos” Gonçalo Peixoto permanecem, como os vestidos de seda curtos e justos, os padrões divertidos, as peças de alfaiataria oversized, as transparências e as lantejoulas. Contudo, um vestido em especial trouxe alguns problemas para uma das manequins, que teve bastante dificuldade em caminhar, exatamente pelo facto da peça ser tão justa. Chegou mesmo a cair na passerelle nos momentos finais, quando não foi capaz de acompanhar o ritmo das outras em cima de saltos altíssimos, e teve que ser acompanhada aos bastidores com a ajuda de Inês Mendes da Silva, a CEO da Notable, agência que cuida da comunicação do designer. Gonçalo Peixoto desvaloriza o incidente, mas reconhece que possa ter que alterar a peça por uma questão de conforto. “É a vida a acontecer, eu sou zero quadrado na minha profissão. Quero que as coisas corram bem mas tenho um trabalho muito moldável. Isto vai para a parte da produção, onde é tudo revisto e percebemos o que é que podemos melhorar, o que é que podemos alterar para que as coisas corram melhor.”

Padrões e cor nas propostas urbanas de Ricardo Andrez e DuarteHajime

No sábado, Ricardo Andrez foi o responsável pelo desfile off-location, e apresentou no MUDE. Neste regresso à ModaLisboa depois de uma edição sem integrar o calendário oficial, o criador trouxe uma coleção inspirada pela nostalgia numa paleta entre os cinzas, tons de azul escuro, e peças em rosa e azul pastel, uma proposta que extravasa a ideia de outono/inverno. “Não temos que ter a pressão de apresentar de seis em seis meses. Por isso a minha ideia de hoje fazer looks de quase verão no final“, diz ao Observador o criador, que afirma que esta poderá ser uma “coleção anual”, mas não necessariamente. Entre veludo com efeito molhado, padrão leopardo e jacquards, destaque para as aplicações com plumas coloridas e o tule bordado com contas. “Nunca tinha trabalhado lantejoulas, que é uma coisa de festa, e esta tem um fundo creme, com um ar empoeirado da avó. Tenho que falar das plumas, foram todas pregadas à mão. E os botões dos casacos são de vidro que arranjei em retrosarias antigas. Tem uma pegada mais vintage nos materiais e nas cores. E também muita atenção aos detalhes, mesmo que a peça pareça simples o acabamento é muito rigoroso.”

Seguindo o estilo streetwear, Duartehajime quis contar o ciclo de vida caótico de uma banda de rock e trouxe uma de verdade à passerelle. Com o som ao vivo embalado pela bateria e as guitarras da The Red Beds Ana Duarte trouxe também peças de alfaiataria adaptadas para o seu ADN, que abusa dos padrões, fechos, recortes e aplicações de tachas. “Já fizemos blazers e fatos antes, mas nem sempre tem tanta saída porque acaba por ser uma peça mais cara, já que fazemos toda a alfaiataria por dentro, com os acabamentos. Mas pensava que neste caso tinha que complementar, e acabei por dar o twist e pôr fecho nos blazers”, diz a designer, que também destaca os padrões animais, referências a bandas como os Guns n’Roses ou o Aaerosmith.

As peças escultóricas de Valentim Quaresma voltaram nesta coleção outono/inverno, em peças que resultam da investigação da manipulação têxtil. Numa paleta que vai do preto ao cinzento, passando pelas superfícies metalizadas, o criador apresenta drapeados, torções e sobreposições, combinadas com fitas cruzadas e tecidos fluidos, que dão o movimento. Em propostas para homem e mulher, leva à passerelle principalmente vestidos e túnicas, ou tops combinados com saias mais volumosas. Na cabeça, os manequins traziam os já habituais acessórios metálicos — peças presas aos cabelos ou máscaras feitas com argolas, correntes e espinhos de latão.

Dino Alves, Carlos Gil e Luís Carvalho terminam em festa

Com uma coleção em parceria com a Humana, Dino Alves aposta mais uma vez no upcycling. A primeira parte do desfile trouxe artigos da loja de roupa em segunda mão como matéria prima (até a logomarca da Lacoste surge num dos looks) para criar novas formas de usar as peças. Blazers são usados como saias, ombros de camisas transformam-se em pregas para saias rodadas, casacos de inverno viram vestidos, calças de ganga voltam a ser calças mas com recortes e desfiados. A segunda parte segue a narrativa da primeira, mas com peças originais, em que Dino Alves dá o seu toque de streetwear a peças de alfaiataria, com cordões e franzidos. A transparência e o glamour vem à passerelle com saias volumosas de tule verde, enquanto as calças brincam com silhueta e apresentam-se com os cós largos, como se fossem aros. A coleção termina com variações do mesmo vestido preto com gola — um com buracos, outro com plumas, outro franzido.

Depois da estreia na edição passada, Roselyn Silva salta para o calendário principal e abre os trabalhos do último dia de ModaLisboa no MUDE. A coleção mantém o ADN da criadora de origem africana, com padrões, alfaiataria e saias rodadas, mas deixa de lado a cor, apostando apenas no preto e branco. A plateia foi tomada por amigos e clientes da designer, que ao receber o aplauso do público, fez questão de dedicar abraços a convidados para si ilustres — a antiga ministra da Justiça, Francisca van Dunem, ou a presidente da associação ModaLisboa, Eduarda Abbondanza — além da presença de algumas figuras públicas, como o humorista Gilmário Vemba e os músicos dos Calema. No Pátio da Galé, Carlos Gil também é um dos designers que atrai figuras da política e da televisão. À passerelle trouxe uma coleção inspirada em culturas internacionais, com as suas tradicionais sedas, alfaiataria clássica e peças que valorizam a silhueta.