O ataque aéreo contra um hospital em Cabul, no Afeganistão, na noite de segunda-feira, fez pelo menos 400 mortos e cerca de 250 feridos. Os números foram avançados pelo vice-porta-voz do governo do Afeganistão, Hamdullah Fitrat, na rede social X.

A capital do Afeganistão foi atingida às 21h locais, 18h em Lisboa. Fitrat detalhou que o hospital de Omid era um centro de reabilitação para toxicodependentes, que teria cerca de duas mil camas. “Em consequência do ataque, grandes partes do hospital foram destruídas, havendo sérias preocupações quanto a um elevado número de vítimas”, escreveu o responsável.

O ataque causou um incêndio de grandes dimensões, que os bombeiros tiveram de controlar durante a noite. “Todo o local se incendiou. Parecia o fim do mundo”, disse Ahmad, de 50 anos, um segurança do hospital, citado pelo Guardian. De acordo com o jornal, terá sido o único sobrevivente de 25 pessoas que estavam no dormitório do hospital na altura.

The Pakistani military regime carried out an airstrike at approximately 9:00 PM this evening on the Omid Addiction Treatment Hospital, a 2,000-bed facility dedicated to the treatment of drug addiction. As a result of the attack, large sections of the hospital have been destroyed,… — Hamdullah Fitratحمدالله فطرت (@FitratHamd) March 16, 2026

A AP News refere que as equipas de resgate já começaram a retirar corpos dos destroços do hospital.

As autoridades afegãs atribuíram a autoria do ataque ao exército do Paquistão. O governo paquistanês confirmou que atacou Cabul, mas levanta dúvidas sobre os alvos. Mosharraf Zaidi, porta-voz do primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, falou em acusações infundadas, dizendo que “nenhum hospital em Cabul foi alvo de ataques”.

Attaullah Tarar, ministro da Informação do Paquistão, avançou no X que as Forças Armadas do Paquistão levaram a cabo “com sucesso ataques aéreos de precisão”, no âmbito da Operação Ghazab Lil Haq, para “atingir o regime talibã afegão que apoia o terrorismo através de instalações militares em Cabul e Nangarhar”. O ataque foi “preciso e cuidadosamente feito para assegurar que não eram infligidos danos colaterais”.

O ministro revelou que foram “atingidas infraestruturas técnicas de apoio e que foram destruídos armazéns de munições em Cabul”. E, pelas “detonações secundárias visíveis após os ataques”, põe em causa a ideia de ter sido atingido um hospital. Isto porque as detonações “indicam claramente a presença de grandes depósitos de munições”, considerou o ministro paquistanês.

O governante declarou ainda que “há alegações falsas dos propagandistas do regime talibã” sobre o hospital, dizendo que o regime Afeganistão “não consegue enganar os afegãos e o mundo quanto às suas ações hediondas de apoio e financiamento do terrorismo na região”.

✅ 17 March 2026 ✅ Pakistan’s Armed Forces successfully carried out precision airstrikes on the night of 16 March as a part of Operation Ghazab Lil Haq, targeting Afghan Taliban regime terrorism sponsoring military installations in Kabul and Nangarhar. ✅ Technical support… pic.twitter.com/b8YJkGC0cv — Attaullah Tarar (@TararAttaullah) March 16, 2026

Esta é a terceira vez que o Paquistão ataca Cabul nas últimas semanas. Os dois Estados estão em conflito há vários meses, com Islamabade a acusar o país vizinho de acolher combatentes do movimento dos talibãs paquistaneses (TTP).