O IPMA emitiu vários avisos devido à agitação marítima, aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada e vento a partir desta terça-feira para todo o país por causa da passagem da depressão Therese.

O estado do tempo em Portugal vai ser afetado entre esta terça-feira e sábado pela depressão Therese, prevendo-se chuva por vezes intensa e acompanhada de trovoada, vento forte e aumento da agitação marítima. Nos Açores, está previsto um episódio de frio pouco comum.

Face ao agravamento do estado do tempo, foi emitido aviso amarelo para os distritos de Setúbal, Leiria, Lisboa, Beja e Faro por causa da chuva entra as 00h00 e as 09h00 de quarta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também o distrito de Faro sob aviso amarelo devido ao vento de sueste com rajadas até 75 quilómetros por hora, sendo até 100 quilómetros por hora nas serras (entre as 13h00 e as 15h00 desta terça-feira) e por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sueste com 2 a 2,5 metros, (entre as 09h00 e as 15h00 desta terça-feira).

Com aviso amarelo está também o arquipélago da Madeira por causa da previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, entre as 12h00 e as 21h00 desta terça-feira.

O arquipélago da Madeira vai estar ainda a amarelo entre as 15h00 de quarta-feira e as 12h00 de quinta-feira por causa do estado do mar, estando previstas ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

Para o arquipélago dos Açores, O IPMA emitiu avisos laranja e amarelo devido à agitação marítima, vento e chuva, entre esta terça-feira e quinta-feira, devido à passagem da depressão.

Segundo um comunicado do IPMA, o arquipélago dos Açores vai ser atingido pela depressão Therese, que se encontrará, às 20h00 de quarta-feira a cerca de 560 quilómetros a leste de São Miguel, estando prevista uma descida acentuada das temperaturas, que “não ocorre com muita frequência” e resulta de uma corrente de norte, associada à ação conjunta entre o anticiclone e uma depressão.

Durante a passagem da depressão, os Açores ser afetados por temperaturas baixas, prevendo o IPMA no grupo Ocidental (Flores e Corvo), valores mínimos entre os 7 e os 9 graus Celsius (°C), enquanto nos grupos Central (Terceira, Faial, Graciosa, Pico e São Jorge) e Oriental (São Miguel e Santa Maria) poderão descer para valores entre os 3ºC e os 5ºC.

Quanto às temperaturas máximas, estas deverão variar entre os 10 e os 12 graus no grupo Ocidental e entre os 8 e os 12 graus nos grupos Central e Oriental.