A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens, com idades entre os 19 e os 32 anos, pela presumível autoria de um crime de violação agravado de uma menor, em Portimão, no Algarve, anunciou esta quarta-feira a polícia.

Em comunicado, a PJ esclarece que as detenções ocorreram fora de flagrante delito, na sequência de factos ocorridos na madrugada do passado dia 4 de março, nesta cidade do distrito de Faro.

Segundo a polícia, a menor, com 13 anos, encontrava-se em situação de “ausência não autorizada” de uma instituição de apoio social de Portimão quando se encontrou com os suspeitos num jardim da cidade, acompanhada por outras três jovens.

Neste local, adianta, terá havido “o consumo de haxixe e de bebidas alcoólicas fornecidas pelos detidos”, o que terá levado a vítima a “um estado de embriaguez e à perda da plenitude das suas capacidades”.

A vítima foi conduzida à habitação de um dos suspeitos, “onde foram praticados os atos sexuais de relevo pelos três homens, de forma alternada“, descreve a PJ na nota enviada às redações.

A polícia sublinha que os agressores prosseguiram com os atos “não obstante a recusa da menor” após esta recuperar parte das capacidades, e “conscientes de que se tratava de uma criança com 13 anos”.

Segundo a PJ, a investigação permitiu recolher “relevantes elementos probatórios fortemente indiciadores do crime denunciado e da sua autoria”.

Os três detidos vão ser presentes ao tribunal para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, num inquérito titulado pelo Ministério Público de Portimão, conclui a nota.