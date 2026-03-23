O que provoca um novo Tremor em São Miguel?

“Também temos o prazer de receber uma dupla ucraniana, Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko”, que propõem uma reinterpretação da música da compositora medieval Hildegard von Bingen, abadessa alemã, “e que ajuda a pensar sobre o que é viver em contexto de guerra, a partir da guerra que existe neste momento na Ucrânia”. O canto tradicional ucraniano cruza-se com técnicas de síntese modular inspiradas nas melodias do alto período medieval. A combinação improvável pode ser ouvida (e vista) a 28 de março na Aula Magna da Universidade dos Açores.

Para algo único e irrepetível, o ensemble de percussão Arsenal Mikebe, do Uganda, que promete um “super show”, junta-se em palco a HHY, alter-ego do português Jonathan Uliel Saldanha, que produziu e gravou o álbum de estreia dos ugandeses, Drum Machine, editado em 2024 pela Nyege Nyege Tapes. O “poderoso” trio toca num sistema de percussão em aço, desenhado e concebido pelo escultor Henry Segamwenge, inspirado na mítica caixa de ritmos Roland TR-808. A atuação acontece no dia 26 nas Portas do Mar.

Já os norte-americanos Water Damage chegam a São Miguel com uma “missão dupla”. Vão fazer um concerto a 28 de março no Auditório Luís de Camões, mas também apresentar os resultados de uma residência artística em que se juntaram à Orquestra Modular Açoriana (OMA). Este é um coletivo que tem existido de forma pontual, em constante mutação, e que tem trabalhado no Tremor ao longo dos anos com diferentes artistas convidados. A formação é sempre composta por músicos que respondem a um open call da organização, profissionais ou amadores dos sintetizadores e teclados. Desta vez, o trabalho conjunto será apresentado a 27 de março no Arquipélago — Centro de Artes Contemporâneas.

“Os texanos Water Damage são uma banda incrível, hipnótica, com um rock que nos empurra quase para um lugar de transe, na maneira como a música se acumula, se densifica, se cresce e se torna hipnótica”, complementa António Pedro Lopes.

Outra das iniciativas que têm tido uma história regular dentro do Tremor é o projeto Som Sim Zero, a partir do qual a organização junta músicos convidados aos membros da Associação de Surdos da Ilha de São Miguel. “Todos os anos lançamos o desafio de os juntar a uma outra comunidade num espaço físico e este ano será com a comunidade do heavy metal açoriano. Portanto, são vários músicos — cantores, guitarristas, baixistas e bateristas — que se juntam a eles para um espetáculo conjunto, participativo e de raiz comunitária, que tem uma dimensão musical mas também de encenação e de jogo. Estamos muito curiosos para perceber onde vai dar este choque de mundos.” Para descobrir no Coliseu Micaelense a 28 de março.

O Tremor também tem como missão promover e dar visibilidade à música feita nos Açores. Este ano, são 22 os artistas com origem no arquipélago que participam no festival. “Desde uma banda de metal, os Buried by Lava, que fazem parte desse movimento de reacender esta subcultura que tem uma história digna e forte desde os anos 90 nos Açores; a uma dupla de Santa Maria que são os Engengroaldenga, que revisitam a viola dos dois corações, a viola da terra, com 12 cordas, e que repensam e criam novos repertórios para ela”, conta o diretor artístico. “Tal como temos a Falcona, que faz uma música mais girly, contestatária, queer, feminista, que cria uma ficção e todo um imaginário à volta desta personagem pop, a própria Falcona. Lançou recentemente o primeiro EP e é música de computador, de Internet, muito hyper-pop.”

O esforço de divulgar e incentivar a música açoriana, oferecendo-lhe uma plataforma e apresentando-a aos festivaleiros que chegam de diferentes regiões nacionais e países, também se traduz na parceria que este ano estabeleceram com a Vaivém, uma rádio comunitária e digital local. Tanto na emissão online como presencial, que pode ser acompanhada no espaço Rubro, no centro de Ponta Delgada — que acaba de ser inaugurado — onde se irão fazer conversas, DJ sets, uma sessão de escuta “em que se dá a ouvir o documento radiofónico que despoletou a revolução do 25 de Abril” e pequenos showcases de artistas locais.

“Vamos ter um baterista, o João Freitas; uma cantora e compositora que é a Neuza Furtado; e a dupla do Tomás Sampaio e da Marta Tavares. [Destacar a música açoriana] é mesmo um fator central, o Tremor vai sempre ter essa dimensão. No ano passado fizemos uma retrospetiva sobre isso e foi incrível o destaque que artistas como a Eugénia Contente ou o Romeu Bairos tiveram, também pelo facto de lhes termos dado palcos grandes no festival.”