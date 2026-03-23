O homem, de 57 anos, detido pela alegada prática de crimes de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças agravado no concelho de Fafe, no distrito de Braga, ficou em prisão preventiva, indicou esta segunda-feira fonte judicial.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que o arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial perante um juiz de instrução criminal que decretou como medidas de coação, além da prisão preventiva, a inibição de exercer as responsabilidades parentais.

Em comunicado divulgado no sábado, a Polícia Judiciária (PJ) deu conta de que a detenção ocorreu em flagrante delito, sublinhando que o detido é ainda suspeito de devassa da vida privada, sendo vítimas a filha e também a companheira.

Através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, a PJ acrescenta que procedeu a diligências de investigação e a uma busca domiciliária, na zona de Fafe, tendo sido apreendidos os equipamentos informáticos do visado.

A PJ descreve que, após análise pericial, foram identificadas “centenas de ficheiros com conteúdo compatível com pornografia de menores“.

“Alguns desses ficheiros continham imagens de crianças de tenra idade a participarem em atos sexuais explícitos”, lê-se no comunicado da PJ.

Segundo esta força de investigação criminal, já após uma análise preliminar aos equipamentos, foi possível apurar que o suspeito partilhava os ficheiros com outros utilizadores através de plataformas digitais.

“Foram igualmente recolhidos fortes indícios de que o suspeito terá abusado sexualmente da própria filha, de tenra idade, partilhando ainda registos íntimos da companheira, sem o seu consentimento”, refere o comunicado.