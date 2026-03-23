A polícia de Taiwan anunciou esta segunda-feira ter desmantelado um grupo criminoso suspeito de usar casinos de Macau para branquear 33 mil milhões de dólares taiwaneses (893 milhões de euros), provenientes de jogo ilegal na internet.

O Departamento de Investigação Criminal (CIB, na sigla em inglês) de Taiwan disse que o grupo terá recrutado pessoas para adquirir fichas de jogo em casinos de Macau através de cartões de crédito, antes de converter as fichas em dinheiro.

A investigação começou na segunda metade de 2025, depois de o CIB ter identificado fluxos suspeitos de dinheiro a sair de várias contas bancárias sinalizadas por ligações a casinos ilegais online e fraudes.

De acordo com um comunicado do CIB, o dinheiro era transferido para contas cujos titulares pediam cartões de crédito com limites altos.

Os agentes do grupo usaram pelo menos 85 cartões de crédito para comprar fichas de jogo em casinos de Macau, que eram mais tarde convertidas em dólares de Hong Kong.

O CIB disse que este é o primeiro caso de branqueamento transfronteiriço de capitais usando casinos descoberto pelas forças policiais de Taiwan e que terá envolvido cerca de 33 mil milhões de dólares taiwaneses.

De acordo com a imprensa local, a polícia disse esta segunda-feira, numa conferência de imprensa, que deteve 20 pessoas, incluindo dois alegados cabecilhas do grupo, a 9 de março.

A operação levou ainda ao congelamento de quase 231 milhões de dólares taiwaneses (6,22 milhões de euros) em contas bancárias e à apreensão de 2,62 milhões de dólares taiwaneses (71 mil euros) em dinheiro.

A Lusa perguntou ao Gabinete de Inteligência Financeira (GIF) de Macau se estava a acompanhar o caso, mas não recebeu até ao momento qualquer resposta.

O número de transações suspeitas registadas nos casinos de Macau, capital mundial do jogo, caiu 6,1% em 2025, de acordo com dados oficiais.

O GIF referiu que as seis operadoras de casinos na região chinesa submeteram, no total, 3.603 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo.

Casinos, bancos, seguradoras e outras instituições e entidades, incluindo lojas de penhores, joalharias, imobiliárias e casas de leilões, são obrigados a comunicar às autoridades qualquer transação igual ou superior a 500 mil patacas (cerca de 53.600 euros).

Em março de 2022, o Departamento de Estado dos EUA designou Macau como um dos principais pontos de branqueamento de capitais a nível mundial, apontando os angariadores de grandes apostadores e as “atividades ilícitas que eles muitas vezes facilitam”.

Isto apesar da detenção, em novembro de 2021, de Alvin Chau Cheok Wa, líder da Suncity, então o maior angariador de apostas VIP do mundo.

Segundo o relatório anual do GIF, Macau era o único membro do Grupo Ásia-Pacífico Contra o Branqueamento de Capitais que cumpria “todos os 40 padrões internacionais” sobre a prevenção da lavagem de dinheiro.