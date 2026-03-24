A 105.ª edição da Volta à Catalunha arrancou sem surpresas, com a etapa de Sant Feliu de Guíxols a terminar ao sprint. Na aproximação final, Rui Oliveira (UAE Team Emirates-XRG) e Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) estiveram em destaque ao acelerarem o ritmo do pelotão em direção à cidade da província de Girona. Na chegada em grupo, Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) foi o primeiro a mexer-se para deixar Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) para trás, mas Dorian Godon (Ineos Grenadiers) teve uma ponta final mais forte e bateu o campeão olímpico em cima do risco. No final, o francês vestiu a primeira camisola branca e verde desta edição, ao passo que Evenepoel ganhou tempo a todos os rivais, nomeadamente João Almeida (Emirates), por conta das bonificações.

“No final foi uma disputa roda a roda. Num dado momento, a NSN veio muito rápido pela esquerda. O Pidcock estava colado a eles e abriu-se uma brecha. Ultrapassei-os e vi que estavam a diminuir a velocidade. Era o momento de atacar. Ataquei de longe, que era o plano. Todos os que já venceram aqui fizeram isso. Godon conseguiu superar-me, mas mesmo assim consegui diminuir um pouco a diferença. Foi emocionante até à linha de meta. Dei o meu melhor e não tenho nada a lamentar, Godon simplesmente tinha um pouco mais de fôlego. É uma pena ter perdido a vitória por pouco, mas é um bom início de semana. Estou satisfeito com a minha prestação. Agora devo conseguir terminar as próximas duas etapas com relativa tranquilidade. Depois disso, serão quatro dias de aceleração máxima”, perspetivou o belga.

“Foi uma parte final muito rápida, apesar do vento de frente ao longo da estrada costeira. Na última descida mantive-me sempre entre os cinco primeiros do pelotão. Arranquei demasiado cedo. Pareceu-me muito longo e os últimos 50 metros pareceram-me uma eternidade. Talvez devesse ter esperado um pouco antes de ultrapassar o Remco. Fico contente por ter sido recompensado”, disse o primeiro líder da competição.

Para esta terça-feira estava reservada mais uma ligação explosiva, que ligou Figueres, a cidade de Salvador Dalí, e Banyoles num total de 167,4 quilómetros. O percurso entre as duas cidades de Girona que estão separadas por apenas 23 quilómetros contou com mais de 2.000 metros de desnível acumulado, embora tivesse apenas uma contagem de montanha de terceira categoria — o Alto do Purgatório — e logo no início da etapa. Essa contagem serviu para Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) consolidar a liderança da montanha, depois de ter integrado a fuga do dia com o companheiro Liam Slock, Julen Arriolabengoa (Caja Rural-Seguros RGA), Diego Uriarte (Kern Pharma) e Samuel Fernández (Euskaltel-Euskadi).

Os dois ciclistas da Lotto foram os últimos resistentes da fuga, resistindo até aos últimos dez quilómetros, altura em que Henri Uhlig (Alpecin-Premier Tech) caiu na fase de descida e teve de abandonar. Esse incidente levou a um corte triplo do pelotão, que acabou por assolar João Almeida, que estava atrasado em relação ao bloco da Emirates, Florian Lipowitz (Red Bull) e Ben O’Connor (Jayco AlUla). A sete quilómetros da meta, o pelotão reagrupou-se, numa altura em que Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) e Evenepoel começaram a surgir nos primeiros lugares. Slock acabou por ser alcançado na entrada do último quilómetro, altura em que a Uno-X Mobility acelerou e levou Marc Soler a lançar Ivo Oliveira a 400 metros da meta. Contudo, o ataque do campeão nacional de fundo foi precoce, com Magnus Cort Nielsen a ultrapassá-lo para a vitória, batendo Antoine L’Hote (Decathlon CMA CGM) em cima da meta. Francesco Busatto (Alpecin) completou o pódio, com Ivo a terminar em oitavo.

???? Magnus Cort Nielsen, el gran cazador de etapas El veterano corredor del Uno-X se ha impuesto es un sprint poco controlado en Banyoles Sigue el post de la 2ª etapa de la #VoltaCatalunya105 en DIRECTO: https://t.co/rjSj43SJBR pic.twitter.com/1cwV9IpEdv — Teledeporte (@teledeporte) March 24, 2026

Esta vitória acabou por ser histórica para a Uno-X, que nunca tinha vencido em Espanha no que concerne ao WorldTour. Por outro lado, o dinamarquês somou a 35.ª vitória da sua carreira. Na geral, Dorian Godon continua líder, embora com o mesmo tempo de Magnus Curt. Remco Evenepoel caiu para o terceiro lugar, a quatro segundos. João Almeida, que chegou no pelotão, é 23.º, a dez segundos do campeão francês.