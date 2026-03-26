Quando Melania Trump entra numa sala onde vai falar com jornalistas está normalmente acompanhada pelo marido, Donald Trump. Mas esta quarta-feira o cenário foi diferente: ao entrar numa sala da Casa Branca, Melania fez o percurso lado a lado com um robô humanoide, uma figura branca e preta que acompanhou os passos da primeira-dama norte-americana, durante uma cimeira sobre tecnologia.

O robô, de tamanho e figura semelhantes a um humano, não se limita a andar: também fala, e falou para cumprimentar os convidados em várias línguas e para se apresentar à imprensa, parando à frente dos microfones. “Sou o Figure 03, um humanoide construído nos Estados Unidos. Estou grato por fazer parte deste movimento histórico para capacitar crianças com tecnologia e educação”, disse, fazendo um aceno com a mão.

???? JUST IN: First Lady Melania Trump just walked out with the FIRST American-made humanoid robot at the White House! ???????????? “The first American-made humanoid in the White House,” she declared. Hosting 45 nations for a two-day global coalition summit — America leading the AI… pic.twitter.com/pJw0NGm7ot — Mogambo (@mogambboo) March 25, 2026

Como a ABC explica, o robô, desenvolvido pela empresa Figure, foi levado até à Casa Branca para ser mostrado no segundo dia da cimeira internacional de tecnologia na Casa Branca, com Melania Trump a fazer de anfitriã para os cônjuges de líderes de 45 países e representantes de 28 empresas tecnológicas.

Melania respondeu ao Figure 03: “É justo dizer que é o primeiro convidado humanoide feito nos Estados Unidos que recebo na Casa Branca”. Estava ali acompanhada por primeiras damas como a francesa,Brigitte Macron, que falou da importância de equilibrar o uso de tecnologia com segurança e a necessidade de dar aos mais novos ferramentas para o conseguirem fazer, mas também Olena Zelenska, da Ucrânia, e Sara Netanyahu, de Israel.

“A nossa missão de capacitar as crianças através da tecnologia e educação é atingível. Encorajo cada um de vós a dar um passo pró-ativo depois desta cimeira. Comprometer-se a fazer um encontro regional. Colaborar com o setor privado. Desbloquear acesso a tecnologia a quem precisa de ajuda, preparar legislação avançada para proteger as nossas crianças. Colaborar com outro país. Formar uma comissão e ser um catalisador para novas descobertas”, disse Melania Trump, citada pela ABC.

“O nosso mundo está a transformar-se, e através do uso da inteligência articial podemos agora aceder ao conhecimento humano de séculos”, defendeu, tendo-se seguido uma sessão de trabalho sobre inteligência artificial, literacia digital ou tecnologia para a educação.