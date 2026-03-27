A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou um concurso público pelo preço base de 13,5 milhões de euros para assegurar atividades de operação e manutenção de 59,4 quilómetros das autoestradas A24, A35 e A4, incluindo o Túnel do Marão.

A empresa disse esta sexta-feira à agência Lusa que o concurso público tem como objetivo assegurar as atividades de operação e manutenção das vias com características de autoestrada sob jurisdição IP, abrangendo uma extensão total de 59,4 quilómetros, que incluem troços da A24 e A35, no distrito de Viseu, bem como da A4, nos distritos do Porto e de Vila Real, onde se integra o Túnel do Marão.

As atividades a desenvolver englobam a inspeção e fiscalização das vias, execução de trabalhos de manutenção e reparação de todos os componentes da infraestrutura rodoviária, a assistência aos utilizadores das autoestradas e a vigilância permanente das condições de circulação.

Concretamente em relação ao Túnel do Marão, inserido na autoestrada entre Amarante e Vila Real, as ações previstas estão relacionadas com a operação, manutenção e assistência técnica aos sistemas e equipamentos de segurança ativa e disponibilização permanente de veículos de primeira intervenção.

Inclui ainda a garantia de funcionamento do respetivo Centro de Controlo Local, bem como a resposta a situações de falha, avaria ou emergência.

A IP salientou que a execução destas atividades de forma periódica e sistemática assegura níveis adequados de operação, disponibilidade e segurança rodoviária, contribuindo para a prestação de um serviço “de elevada qualidade aos utilizadores da rede rodoviária de alto desempenho sob responsabilidade da Infraestruturas de Portugal”.

As propostas ao concurso público podem ser apresentadas até ao dia 27 de abril e, depois da adjudicação, o prazo de execução do contrato é 1.825 dias.