Não sentia dor, mas, de repente, perdeu a capacidade de falar. No início do ano, a NASA foi forçada a retirar uma tripulação da Estação Espacial Internacional (ISS) pela primeira vez devido a problemas de saúde de um dos astronautas. A sua identidade não foi logo revelada, mas Mike Fincke, poucos dias depois de regressar à Terra, admitiu que tinha sido por ele que a Crew-11 tinha regressado mais cedo a casa. Agora, conta o que aconteceu.

“Foi completamente do nada. Foi incrivelmente rápido”, descreve o astronauta norte-americano numa entrevista à Associated Press a partir da sede da agência em Houston, no Texas. O episódio que motivou uma saída sem precedentes da ISS durou “cerca de 20 minutos”, segundo Fincke, e não se voltou a repetir — nem nunca tinha acontecido algo semelhante.

Mike Fincke, o astronauta mais experiente daquela tripulação, estava a jantar após uma sessão de preparação para um passeio espacial que viria a acontecer no dia seguinte quando deixou de conseguir falar. Nesse preciso instante, os outros astronautas que o acompanhavam em missão tentaram socorrê-lo e ainda pediram apoio à equipa na Terra.

Os médicos especialistas que auxiliaram Fincke a mais de 400km de distância afastaram a hipótese de ter sido um ataque cardíaco e o próprio astronauta diz que não se engasgou. Por isso, ainda existem várias hipóteses em cima da mesa e as equipas da NASA continuam a tentar desvendar este mistério.

“Os meus colegas de tripulação viram que estava mal. Em poucos segundos, todos entraram em ação”, recorda o veterano da Força Aérea dos Estados Unidos da América. Mike Fincke admite que se sente “mal” por ter sido a razão pela qual foi cancelado o primeiro passeio espacial da astronauta Zena Cardman e do resto do cancelamento precoce da missão.

“Tenho tido muita sorte em continuar super saudável. Foi muito surpreendente para toda a gente”, acrescenta o astronauta, que diz ter parado de pedir desculpa aos restantes membros da equipa depois de Jared Isaacman, o administrador da NASA, ter-lhe dito para parar.

“Todos me disseram: isto não foste tu. Foi o Espaço, certo? Não desiludiste ninguém”, lembra. Enquanto tenta perceber o que se passou naquela noite de janeiro no Espaço, Mike Fincke admite que tem o desejo de vir a regressar àquele mesmo local no futuro.