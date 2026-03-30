O tempo de espera no controlo de fronteira no aeroporto de Lisboa normalizou esta segunda-feira de manhã, depois de no domingo ter chegado ao início da manhã às duas horas para quem chegava à capital portuguesa.

Segundo o ponto de situação feito pela PSP, pelas 11h15 a espera máxima nas chegadas era de 38 minutos e nas partidas de apenas dois minutos, com todos os postos atendimento a funcionar em pleno.

Pelas 8h15, quem chegava a Lisboa tinha de aguardar cerca de 50 minutos e nas partidas a espera era de 40 minutos.

Numa nota divulgada esta segunda-feira, a PSP recomenda a que os viajantes cheguem ao aeroporto com maior antecedência, para tornar a viagem mais fluida, e que se dirijam a um quiosque self-service para responder a algumas questões.

Quando estiver na fila de espera, deve manter o passaporte aberto na folha de identificação e o cartão de embarque na mão e, se for cidadão de um país terceiro, a PSP aconselha a que se faça o pré-registo da viagem na aplicação móvel Travel to Europe, nas 72 horas anteriores à sua viagem.

Recomenda ainda que, se o passageiro for elegível, deve utilizar as portas automáticas (e-gates) para acelerar o processamento de entrada.

Durante a altura do Natal e do Ano Novo foram vários os constrangimentos no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar várias horas para passarem no controlo de fronteiras.

Estes constrangimentos na zona de chegadas do aeroporto de Lisboa levou o Governo a suspender temporariamente o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, que já está entretanto novamente a funcionar.

O EES está a ser implementado de forma faseada na União Europeia, estando previsto para abril o seu funcionamento a 100% em todo o território comunitário.

A PSP tem atualmente em vigor um plano de contingência, com um reforço de 30 polícias com formação de guarda de fronteira no aeroporto de Lisboa e outro reforço temporário de 15 agentes em Faro, face ao aumento previsto de passageiros no período da Páscoa.