Uma Páscoa com dias de verão, em que pode ir à praia ou ligar a ventoinha. Mas com noites de pleno inverno, em que cear em família e comer as amêndoas com a lareira acesa vai saber bem. A amplitude térmica — a diferença entre a temperatura máxima, que pode chegar ao 27ºC (no Alentejo) no fim de semana, e a temperatura mínima, que andará pelos 5ºC em Bragança (e pouco mais no interior norte e centro) — pode chegar aos 18ºC. Um perigo para as constipações de primavera se não tiver cuidado e não se vestir à ‘cebola’, com várias camadas. Quanto à chuva, se já tiver saudades, conte com ela depois das festas, lá para terça-feira, altura em que as temperaturas também vão cair a pique.

#MeteoredConnection ????

???? Até 8 ºC acima da média: o ar mais quente atingirá Portugal a partir da Quinta-feira Santa; última hora. ????️ Mais detalhes aqui, com Alfredo Graça: https://t.co/4qKp8n7PLO pic.twitter.com/bOKvhZuNf7 — Meteored Portugal (@MeteoredPT) March 30, 2026

????#SetmanaSanta de dues cares:

????️❄️ Fins Divendres Sant: vent de nord, neu a la cara nord del Pirineu i ambient fresc arreu.

☀️???? Cap de setmana i Dilluns de Pasqua: L'anticicló guanya la partida, més sol, aire càlid de l'Àfrica i notable pujada notable de la temperatura.???????? pic.twitter.com/MWiryaJvZr — Sergi Loras Gironès (@SergiLoras) March 30, 2026

Mas antes disso, vamos a esta semana. A Península Ibérica, sobretudo Portugal e a zona oeste de Espanha, está sob a influência de um dos mais fortes anticiclones dos últimos tempos. Um verdadeiro bloqueador de tempestades e transportador de ar quente e seco. Por isso, só teremos Sol, nada de nuvens, nem chuva ou o que se pareça. Há que contar, contudo com algum vento. Já a zona norte e este de Espanha, e também a parte mediterrânea a partir de Valência, bem como França, estarão sob a influência de uma massa de ar frio continental e ainda de um medicane, uma tempestade no Mediterrâneo, que está agora entre Itália e a Tunísia, e um outro que parece estar em formação entre a Grécia e a Turquia, que causarão muito vento e até chuva.

☀️ Confirmam-se as datas: entre 29 e 31 de março haverá um #anticiclone recorde; efeitos em Portugal Continental. ????️ Confira a previsão por Ana Palma: https://t.co/qWiJdOkZ2b pic.twitter.com/4cdeXSA8zS — Meteored Portugal (@MeteoredPT) March 27, 2026

????#SetmanaSanta de dues cares:

????️❄️ Fins Divendres Sant: vent de nord, neu a la cara nord del Pirineu i ambient fresc arreu.

☀️???? Cap de setmana i Dilluns de Pasqua: L'anticicló guanya la partida, més sol, aire càlid de l'Àfrica i notable pujada notable de la temperatura.???????? pic.twitter.com/MWiryaJvZr — Sergi Loras Gironès (@SergiLoras) March 30, 2026

⛈️ A deep low-pressure system will bring active and potentially very dangerous weather through Friday across a broad area from the central Mediterranean through Greece to western Turkey. Follow official warnings and forecasts. More in the thread. pic.twitter.com/wIEJCdRXQC — Windy.com (@Windycom) March 30, 2026

Assim, a semana da Páscoa começa a aquecer já a partir desta terça-feira e será rara a capital de distrito com temperaturas abaixo dos 20ºC. Lisboa, por exemplo, chegará aos 25ºC (que se mantêm na quarta), Braga pode marcar 26ºC nos termómetros (com 8ºC de mínima, os tais 18ºC de amplitude térmica) e Santarém 27ºC (28ºC na Chamusca). Évora e Beja andarão pelos 24ºC. Em relação a esta época do ano, final de março, estamos cerca de 8ºC acima da média habitual.

Na quinta-feira vai registar-se uma pequena queda nas temperaturas, de dois a três graus, pouco significativas, mas o calor volta no feriado da sexta-feira Santa e fica até ao domingo de Páscoa. Novamente com valores quase sempre acima de 20ºC em todo o país (sempre amenas) e bastante quentes a sul, no vale do Tejo e no vale do Douro. Mais uma vez estão previstos valores máximos acima de 27ºC, como é o caso de Beja, 26ºC em Évora, Setúbal ou Santarém e 25ºC em muitos outros locais. As noites continuarão bem frescas, sobretudo nas zonas do interior e no Alentejo.

Para a Madeira está previsto muito vento (há aviso amarelo), mas bom tempo, sem chuva e com calor (22 a 23ºC) e os Açores também terão temperaturas amenas (16ºC a 17ºC de máximas) e só alguns chuviscos no fim de semana pascal.

????️⛅ Previsão mensal: o tempo em abril em Portugal, segundo o modelo europeu. ????️ Confira a previsão por Joana Campos: https://t.co/y1nN9g9XLr pic.twitter.com/G0E2pTYQcs — Meteored Portugal (@MeteoredPT) March 29, 2026

A partir de segunda-feira, 6 de abril, é melhor contar com o regresso de alguma chuva. Não vem a caminho nenhuma grande tempestade, mas sim uma frente fria e húmida. Mas as previsões apontam para que pelo menos nos primeiros quinze dias de abril, o velho ditado faça caminho, e volte o tempo chuvoso, ainda que com temperaturas mornas.

Eis as temperaturas para os próximos dias: