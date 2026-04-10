Uma pessoa morreu e 27 ficaram feridas em virtude da queda de um autocarro turístico na ilha Gomera, no arquipélago das Canárias. A informação foi confirmada por fontes do Centro de Coordenação de Emergências e Segurança (CECOES) ao jornal El Español.

De acordo com os serviços de emergência da ilha, dos 28 ocupantes, 27 são turistas de nacionalidade britânica. Os feridos, três deles em estado grave, foram transportados para o Hospital Nossa Senhora de Guadalupe, adiantaram os serviços na rede social X.

Los servicios sanitarios asistieron a los 28 ocupantes de la guagua, 27 turistas de nacionalidad británica y el conductor. ➡️Se confirma un varón fallecido y 27 heridos de diversa consideración, tres de ellos graves, trasladados al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. — 112 Canarias (@112canarias) April 10, 2026

A queda deste autocarro turístico particular foi relatada às autoridades por voltas das 13h15, tendo sido mobilizados vários meios para o local, nomeadamente ambulâncias e dois helicópteros.

O Presidente das Ilhas Canárias, Fernando Clavijo, reagiu ao desastre, afirmando que acompanha “com preocupação o acidente de autocarro e o trabalho das equipas de emergência que estão no local”. “O meu apoio às vítimas e às suas famílias”, afirmou.