A Madeira vai manter o diferencial de 10 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo IO95 e de 11 cêntimos no gasóleo rodoviário face aos preços médios previstos para o continente na próxima semana, indicou esta sexta-feira o executivo regional.

“A nova tabela de preços entra em vigor na segunda-feira, com a gasolina 95 a baixar de 1,817 euros para 1,804 euros por litro, enquanto o gasóleo rodoviário sobe ligeiramente, passando de 1,953 euros para 1,980 euros por litro”, refere a Secretaria Regional de Economia em comunicado.

O governo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP, adianta que no continente os preços médios deverão situar-se nos 1,913 euros para a gasolina 95 e 2,090 euros para o gasóleo rodoviário, segundo os valores divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Para assegurar a manutenção deste diferencial, o executivo regional indica que procedeu a uma alteração da fórmula de cálculo dos preços máximos de venda ao público, através da segunda alteração à Portaria n.º 25/2022, de 26 de janeiro, publicada esta sexta-feira.

“A revisão elimina o ‘fator de ajustamento’ no cálculo de formação de preços previsto anteriormente, que representava um benefício atribuído às distribuidoras de combustível”, esclarece.

A Secretaria Regional da Economia, liderada pelo centrista José Manuel Rodrigues, adianta que a decisão decorre da necessidade de “garantir a estabilidade dos preços e mitigar os efeitos económicos e sociais da atual conjuntura internacional sobre as famílias e empresas madeirenses”, ajustando o regime de preços máximos dos combustíveis líquidos à realidade regional.

Já o gasóleo colorido e marcado, das pescas, passa a custar na próxima semana, na Madeira, 1,544 euros por litro, menos 17 cêntimos em relação ao praticado no continente.

A nova portaria foi aprovada pelos secretários regionais da Economia, José Manuel Rodrigues, e das Finanças, Duarte Freitas, e produz efeitos a partir da data da sua publicação.