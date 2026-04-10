Depois de várias datas e cenários avançados, a data e local do casamento da superestrela pop Taylor Swift e do jogador de futebol americano Travis Kelce parece estar finalmente fixada. Segundo um conteúdo exclusivo da Page Six, conhecido esta sexta-feira, a cerimónia está marcada para 3 de julho e vai ter lugar em Nova Iorque.

Uma fonte próxima relatou ao mesmo site que os convites já começaram a ser enviados. De acordo com o exclusivo, o casal terá também desistido dos planos de realizar a cerimónia em Rhode Island, onde Taylor Swift possui uma propriedade, optando por Nova Iorque para acomodar um maior número de convidados.

Surpreendendo fãs espalhados pelo mundo inteiro, Taylor Swift anunciou o seu noivado com o jogador dos Kansas City Chiefs no dia 26 de agosto de 2025 através do Instagram. A publicação mostra Travis Kelce ajoelhado, bem como uma imagem do anel de noivado, uma criação da designer de joias Kindred Lubeck, filha do joalheiro Jay Lubeck, avaliada entre 570 mil e 850 mil euros. Na legenda da compilação de fotografias, Taylor escreveu: “A tua professora de inglês e o teu professor de educação física vão casar”.

A troca de alianças está prevista para a véspera de 4 de julho, data em que se celebra o Dia da Independência dos Estados Unidos, o feriado favorito de Taylor Swift, de acordo com o The Telegraph. Com fortes ligações a Nova Iorque, cidade onde viveu durante vários anos, Swift também lhe dedicou uma das suas canções mais conhecidas, “Welcome to New York”, o que reforça o simbolismo da escolha da cidade como cenário da cerimónia.

Taylor Swift e Travis Kelce tornaram a sua relação pública em setembro de 2023, depois da cantora norte-americana ter sido vista no estádio de Kansas City a aplaudir no camarote ao lado da mãe do jogador. Desde então, o seu casamento é um dos mais aguardados de sempre entre as celebridades.