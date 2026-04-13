Países Baixos já podem usar o Full Self-Driving da Tesla sem mãos

Depois de 18 meses de aprofundados testes por parte da RDW, a entidade que gere homologações e sistemas de segurança dos veículos na antiga Holanda, a mais recente versão do sistema Full Self-Driving (FSD) da Tesla foi aprovada para utilização na via pública sem restrições, ou seja, sem exigir que o condutor circule com as mãos no volante, mas obrigando-o a estar atento e pronto a assumir o comando. Isto significa que, em caso de acidente, é o condutor o único responsável, com o regulador neerlandês a chamar a atenção para o facto de o FSD não ser um sistema de condução autónoma total, que por exemplo permita ao condutor dormir ou abandonar o seu posto de condução.
Os responsáveis da RDW afirmaram que “o sistema de assistência ao condutor da Tesla oferece uma ajuda a quem vai ao volante superior a outros sistemas, assumindo um maior número de funções sempre que está ligado”. Recordando que testaram o FSD em pistas de ensaio e na via pública, os técnicos avançam ainda que, “devido à contínua monitorização por parte do condutor, o FSD é mais seguro do que outras soluções”.
The most difficult roundabout in the Netherlands, Keizer Karelplein in Nijmegen.— Tesla Inside (@TSLA_inside_) April 12, 2026
No effort for FSD.$TSLA pic.twitter.com/M54BTnch02
Para evitar abusos por parte do condutor, o FSD detecta quando o indivíduo ao volante está desatento há demasiado tempo e faz disparar avisos para lhe chamar a atenção, desligando-se temporariamente e, em casos extremos, impedindo o condutor de o voltar a accionar. A nova versão do FSD representa, assim, uma evolução face ao Autopilot Básico (que faz parte do equipamento de série), bem como ao Autopilot Aperfeiçoado.
Após a RDW emitir a sua autorização para a circulação na via pública aos veículos equipados com o nova versão do FSD — que se apoia sobretudo nas imagens das câmaras e na Inteligência Artificial —, a Tesla publicou uma série de vídeos na rede social X em que é possível ver um veículo da marca norte-americana enfrentar com sucesso diversas situações no trânsito neerlandês, de rotundas a ruas relativamente estreitas e com veículos estacionados e outros a circular em sentido contrário, sem que o condutor se visse forçado a assumir o volante. A Reuters antecipa que a recente aprovação do FSD por parte do regulador dos Países Baixos irá, provavelmente, dinamizar as vendas da Tesla.
Passed the ???????? wife test @aelluswamy ! pic.twitter.com/zpZqTR1DkD— Sander Smit (@Sandersmit83) April 12, 2026
Anunciando que o “uso correcto deste sistema de ajuda à condução assegura uma contribuição positiva para a segurança rodoviária”, a RDW irá agora submeter às entidades da União o pedido para que o FSD possa ser utilizado em toda a Europa. E mesmo que esta adopção do sistema não colha a necessária aprovação por parte da maioria dos membros, cada um dos países poderá validar a circulação entre as suas fronteiras.
A Tesla já fez saber que espera uma possível aprovação geral do FSD pelos países europeus durante o Verão, o que poderá materializar-se numa grande vantagem comercial. Isto se não se vierem a verificar na Europa os acidentes e as polémicas que marcaram a introdução de outras versões do FSD nos EUA. De recordar que, de acordo com a Reuters, “a Mercedes, Ford e BMW já lançaram sistemas de ajuda à condução que também permitem circular sem mãos em auto-estradas específicas e até determinadas velocidades, em países como a Alemanha, sendo que o sistema da Tesla permite a utilização do FSD num leque mais alargado de situações.