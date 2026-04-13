Países Baixos já podem usar o Full Self-Driving da Tesla sem mãos

Depois de 18 meses de aprofundados testes por parte da RDW, a entidade que gere homologações e sistemas de segurança dos veículos na antiga Holanda, a mais recente versão do sistema Full Self-Driving (FSD) da Tesla foi aprovada para utilização na via pública sem restrições, ou seja, sem exigir que o condutor circule com as mãos no volante, mas obrigando-o a estar atento e pronto a assumir o comando. Isto significa que, em caso de acidente, é o condutor o único responsável, com o regulador neerlandês a chamar a atenção para o facto de o FSD não ser um sistema de condução autónoma total, que por exemplo permita ao condutor dormir ou abandonar o seu posto de condução.

Os responsáveis da RDW afirmaram que “o sistema de assistência ao condutor da Tesla oferece uma ajuda a quem vai ao volante superior a outros sistemas, assumindo um maior número de funções sempre que está ligado”. Recordando que testaram o FSD em pistas de ensaio e na via pública, os técnicos avançam ainda que, “devido à contínua monitorização por parte do condutor, o FSD é mais seguro do que outras soluções”.