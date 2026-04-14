Um homem de 32 anos, que terá roubado passes sociais de uma loja dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou esta terça-feira a PSP.
De acordo com a PSP de Coimbra, a medida de coação mais gravosa foi-lhe aplicada depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Coimbra.
A detenção, realizada pela PSP de Coimbra, ocorreu na noite de sábado, pelas 23:20, na zona da Praça da República.
“O suspeito foi intercetado na posse de 69 passes sociais, que furtou do interior da loja dos Serviços Municipalizados desta cidade”, explicou a PSP.
Segundo esta força policial, o homem de 32 anos partiu um vidro da porta para aceder ao interior da loja.
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