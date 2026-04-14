A ex-procuradora-geral dos Estados Unidos foi chamada ao Congresso para testemunhar sobre a investigação aos ficheiros de Jeffrey Epstein. A audição está marcada para esta terça-feira, 14 de abril, mas já é conhecido que Pam Bondi não vai comparecer para prestar declarações.

O Comité de Supervisão do Congresso chamou-a a depor no mês passado, ainda antes de Donald Trump a demitir do cargo a 2 de abril, substituindo-a por Todd Blanche.

Menos de uma semana após a demissão, o Departamento de Justiça (DOJ) informou que a antiga Procuradora-Geral não iria responder. “Pam Bondi não comparecerá no dia 14 de abril para prestar depoimento, uma vez que já não é procuradora-geral e foi intimada na sua qualidade de procuradora-geral”, referiu um porta-voz do comité, citado pelo The Hill. “O comité irá contactar o advogado pessoal de Pam Bondi para discutir as próximas etapas para remarcar o depoimento.”

Porém, para alguns dos democratas presentes no comité, Pam Bondi tem a obrigação de testemunhar no Congresso.

“A nossa intimação bipartidária foi muito clara: Pam Bondi deve testemunhar amanhã [esta terça, 14 de abril], quer seja ou não procuradora-geral”, declarou na rede social X o congressista Robert Garcia. “Se não aparecer, vai ser acusada de desobediência.”

Our bipartisan subpoena was very clear: Pam Bondi is supposed to testify tomorrow, whether she's the AG or not. If she doesn't show up, she will face contempt. pic.twitter.com/TKZluMEPGS — Congressman Robert Garcia (@RepRobertGarcia) April 13, 2026

Também o democrata James Walkinshaw, eleito pela Virgínia, sublinhou numa entrevista que Bondi deve depor. “Ser despedida não é desculpa para ignorar a nossa intimação bipartidária. Compareça ou enfrentará uma acusação de desrespeito” ao Congresso.

The Epstein survivors have waited long enough. Pam Bondi was subpoenaed to testify tomorrow and is now refusing to appear. Getting fired is not an excuse to ignore our bipartisan subpoena. Show up, or face contempt. pic.twitter.com/ZXapz6sx0B — Rep. James Walkinshaw (@Rep_Walkinshaw) April 13, 2026

Os democratas defendem que, uma vez que a intimação nomeia Bondi, a antiga procuradora deverá ser ouvida no Congresso. O The Hill nota que já foram ouvidos antigos responsáveis que já não estão nos cargos, como o antigo procurador-geral Bill Barr e Alex Acosta, antigo secretário do Trabalho.