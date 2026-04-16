Etson Barros, atleta internacional português que é o atual campeão e recordista nacional dos 3.000 metros obstáculos, encontra-se em coma induzido no hospital de Faro após sofrer um acidente de viação na última madrugada. A informação foi comunicada pelo seu clube, o Benfica, num comunicado no site oficial.

O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Etson Barros esteve envolvido num acidente de viação na madrugada de hoje, encontrando-se neste momento em coma induzido, sob observação no Hospital de Faro. Toda a força para o Etson e para a sua família. pic.twitter.com/AhWyvAkEfr — SL Benfica (@SLBenfica) April 16, 2026

“O Benfica informa que o atleta Etson Barros esteve envolvido num acidente de viação, na última madrugada, encontrando-se neste momento em coma induzido, sob observação, no Hospital de Faro. O atleta, campeão nacional e recordista nos 3.000 metros obstáculos, está internado, sob cuidados médicos diferenciados, na sequência do referido acidente”, relatou o clube da Luz a propósito do estado do atleta.

“Etson Barros encontra-se sob vigilância médica, a receber todos os cuidados necessários e os responsáveis do clube, bem como, obviamente, a família e o seu treinador, acompanham de perto a evolução do atleta que integra o projeto olímpico do Benfica”, acrescentou o mesmo comunicado dos encarnados.

???????? Etson Barros bateu o recorde nacional de 3000m obstáculos no Meeting de Oordegen, na Bélgica, e garantiu a qualificação direta para os Campeonatos Mundiais de Tóquio!#BenficaOlímpico pic.twitter.com/YFTy7qXbGi — SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) August 10, 2025

O jornal Record, citando fonte próxima do atleta, revela que Etson Barros tinha estado a ver os jogos da Liga do Campeões com alguns amigos em Chaveca, tendo depois conduzido sozinho para casa, em Olhão. O despiste aconteceu antes de Pechão, com os primeiros cuidados a serem prestados logo no local antes de ser levado para o hospital. O atleta não teria qualquer fratura mas sim uma hemorragia interna, o que faz com que esteja em coma induzido e com prognóstico reservado. A publicação adianta também que o recordista nacional dos 3.000 metros obstáculos foi sujeito a um teste de álcool, que não acusou nada.

O atleta de 25 anos atravessava um dos melhores momentos da carreira, sobretudo depois de ter conseguido bater em agosto do ano passado o recorde de Portugal dos 3.000 metros obstáculos no meeting da cidade belga de Oordegen com o tempo de 8.12,19, marca que não só melhorou em mais de dez segundos o seu anterior máximo como quebrou um dos registos máximos nacionais mais antigos, que neste caso pertencia a Manuel Silva no ano de 2004 (8.19,82). Com isso, garantiu mínimos para os Mundiais de Tóquio, que viria a ser a terceira grande competição em que participou depois dos Europeus de 2022 e 2024.

Mais recentemente, numa prova realizada em Vila Real de Santo António já depois de ter conquistado a São Silvestre do Algarve e de Beja na última semana do ano de 2025, o atleta do Benfica sagrou-se também campeão nacional dos 5km de estrada, vencendo Rúben Amaral (Sporting) e João Amaro (Sp. Braga). Etson Barros foi também fulcral no título europeu do Benfica na prova mista de corta-mato, em fevereiro deste ano, fazendo equipa com os olímpicos Isaac Nader, Salomé Afonso e Teresiah Gatieri.

????????????‍♂️ Etson Barros é campeão nacional dos 5 km em estrada! O atleta do Benfica venceu a prova em Vila Real de Santo António com 13:56 minutos.

Rodrigo Freitas terminou no 15.º lugar da classificação absoluta.#BenficaOlímpico pic.twitter.com/KYuC2KYZuY — SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) March 15, 2026

“Tínhamos uma equipa muito forte, a melhor equipa da Europa, e isso deu-me mais vontade de correr e de fazer a minha prova. Confesso que 1.500 [metros] não é a minha praia, é diferente de competir na pista, acho que em cross tenho mais vantagens, e foi isso que me beneficiou na parte final”, destacou então o antigo vice-campeão europeu Sub-23 (e medalha de bronze nos Europeus de Sub-20) dos 3.000 obstáculos.