O primeiro objetivo estava praticamente à vista. Depois de ter voltado a mostrar a sua veia vitoriosa no arranque do Grupo B3 da fase de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo do próximo ano, a Seleção Nacional feminina deu seguimento na primeira partida fora de portas, que aconteceu a meio da semana na Letónia. Em Riga, as Navegadoras golearam a equipa da casa com dois golos de Kika Nazareth e outro de Tatiana Pinto (3-0) e deram um passo importante rumo ao playoff. Tendo em conta que, na “segunda divisão” desta fase de qualificação, só o último classificado dos grupos é eliminado, as dificuldades eram praticamente nulas, embora estas seis partidas pudessem servir para levantar a moral de um grupo que quebrou no último ano. Assim, faltava apenas um ponto para garantir o playoff, mas o objetivo na visita à Eslováquia passava por somar a quarta vitória e continuar sem sofrer golos.

“A Eslováquia tentará ter um bocadinho mais de protagonismo e, possivelmente, não irá fechar tanto as suas linhas. O treinador delas disse no lançamento do estágio que ambicionavam o segundo lugar, pelo que precisarão de pontuar connosco e depois levar essa decisão para o jogo com a Finlândia. É uma equipa que tem criado problemas aos seus adversários e, com o apoio dos seus adeptos e a energia de defrontar uma equipa acima delas no ranking, vão fazer de tudo para conquistar os seus pontos. Onze? É normal que haja ajustes, por dois motivos: o lado estratégico e a gestão física. Todos os jogos têm a sua história. Como dizemos, isto não é como começa, é como termina. É tão importante quem inicia o jogo como quem o termina”, explicou Francisco Neto na antevisão ao jogo desta quarta jornada.

Na Tatran Arena, em Presov, o selecionador nacional confirmou o que tinha anunciado e fez quatro alterações no onze inicial da Seleção. Na defesa, Carole Costa entrou para o lugar que pertenceu a Carolina Correia, ao passo que, no miolo, Fátima Pinto rendeu Pauleta. No ataque, Neto optou por trocar a dupla Ana Capeta-Jéssica Silva por Carolina Santiago e Diana Silva. O jogo começou a ritmo baixo e lento, o que acabou por beneficiar a Eslováquia que, logo a abrir, colocou-se em vantagem numa jogada de insistência, com Klaudia Fabová a aparecer sozinha a rematar para o fundo da baliza de Inês Pereira, depois de a bola ainda desviar em Diana Gomes (8′).

Portugal reagiu bem ao primeiro golo sofrido neste apuramento e, na resposta, Santiago apareceu isolada após passe de Kika Nazareth, mas Anika Tóth levou a melhor (24′). Logo a seguir, a guarda-redes eslovaca continuou em grande plano, impedindo o golo de Diana Silva (29′). Na reta final da primeira parte, Carole descobriu Kika na profundidade, a avançada rematou para um corte da defesa e, na sequência do lance, Carolina Santiago finalizou para o empate (36′). Pouco depois, as Navegadoras recuperaram a bola a meio-campo, Tatiana tirou o cruzamento no corredor direita e, na conclusão de uma bela jogada coletiva, Kika Nazareth atirou de primeira para o golo da reviravolta (41′).

Ao intervalo, Dolores Silva entrou para o lugar de Andreia Faria e a Seleção portuguesa continuou ao ataque, com Lúcia Alves a ficar a centímetros de fazer o terceiro (50′). Na resposta, Patrícia Hmírová apareceu sozinha junto à linha, deambulou para dentro e atirou para uma grande defesa de Inês Pereira, com Diana Gomes a impedir o golo na recarga (54′). No outro lado, Catarina Amado cruzou para Carolina Santiago que, de cabeça, obrigando Anika Tóth a nova defesa (56′), com a guardiã a negar, depois, o golo a Diana Silva com uma defesa a uma só mão (58′). Já com Carolina Correia em campo, as Navegadoras chegaram ao mesmo ao 1-3, mas o cabeceamento certeiro de Dolores acabou por ser anulado por fora de jogo (68′). Francisco Neto voltou a mexer para lançar Jéssica Silva e Ana Capeta no ataque, retirando Carolina e Diana. As mudanças não tiveram impacto no caudal ofensivo lusitano, com Correia a ficar a centímetros de marcar depois de um livre de Kika (84′), antes de Jéssica atirar para fora quando estava completamente sozinha (90′).

Ainda houve tempo para Nádia Bravo render a avançada do Barcelona, mas o resultado não sofreu mais alterações e permitiu a Portugal garantir o playoff de acesso ao Campeonato do Mundo (1-2). As Navegadoras têm, agora, 12 pontos em quatro jogos, com 11 golos marcados e apenas um sofrido. Na próxima jornada, marcada para junho, Portugal vai receber a Letónia.