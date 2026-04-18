O primeiro objetivo estava praticamente à vista. Depois de ter voltado a mostrar a sua veia vitoriosa no arranque do Grupo B3 da fase de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo do próximo ano, a Seleção Nacional feminina deu seguimento na primeira partida fora de portas, que aconteceu a meio da semana na Letónia. Em Riga, as Navegadoras golearam a equipa da casa com dois golos de Kika Nazareth e outro de Tatiana Pinto (3-0) e deram um passo importante rumo ao playoff. Tendo em conta que, na “segunda divisão” desta fase de qualificação, só o último classificado dos grupos é eliminado, as dificuldades eram praticamente nulas, embora estas seis partidas pudessem servir para levantar a moral de um grupo que quebrou no último ano. Assim, faltava apenas um ponto para garantir o playoff, mas o objetivo na visita à Eslováquia passava por somar a quarta vitória e continuar sem sofrer golos.
Kika foi a outro confessionário dizer que é artista da bola: Portugal goleia na Letónia e reforça liderança no grupo
“A Eslováquia tentará ter um bocadinho mais de protagonismo e, possivelmente, não irá fechar tanto as suas linhas. O treinador delas disse no lançamento do estágio que ambicionavam o segundo lugar, pelo que precisarão de pontuar connosco e depois levar essa decisão para o jogo com a Finlândia. É uma equipa que tem criado problemas aos seus adversários e, com o apoio dos seus adeptos e a energia de defrontar uma equipa acima delas no ranking, vão fazer de tudo para conquistar os seus pontos. Onze? É normal que haja ajustes, por dois motivos: o lado estratégico e a gestão física. Todos os jogos têm a sua história. Como dizemos, isto não é como começa, é como termina. É tão importante quem inicia o jogo como quem o termina”, explicou Francisco Neto na antevisão ao jogo desta quarta jornada.
Na Tatran Arena, em Presov, o selecionador nacional confirmou o que tinha anunciado e fez quatro alterações no onze inicial da Seleção. Na defesa, Carole Costa entrou para o lugar que pertenceu a Carolina Correia, ao passo que, no miolo, Fátima Pinto rendeu Pauleta. No ataque, Neto optou por trocar a dupla Ana Capeta-Jéssica Silva por Carolina Santiago e Diana Silva. O jogo começou a ritmo baixo e lento, o que acabou por beneficiar a Eslováquia que, logo a abrir, colocou-se em vantagem numa jogada de insistência, com Klaudia Fabová a aparecer sozinha a rematar para o fundo da baliza de Inês Pereira, depois de a bola ainda desviar em Diana Gomes (8′).
⏸️ 45' + 1' INTERVALO NA PARTIDA!
Portugal vai em vantagem para o balneário ????#SVKPOR | 1-2 | #VaiDarPortugal #WWCQ
— Portugal (@selecaoportugal) April 18, 2026
Portugal reagiu bem ao primeiro golo sofrido neste apuramento e, na resposta, Santiago apareceu isolada após passe de Kika Nazareth, mas Anika Tóth levou a melhor (24′). Logo a seguir, a guarda-redes eslovaca continuou em grande plano, impedindo o golo de Diana Silva (29′). Na reta final da primeira parte, Carole descobriu Kika na profundidade, a avançada rematou para um corte da defesa e, na sequência do lance, Carolina Santiago finalizou para o empate (36′). Pouco depois, as Navegadoras recuperaram a bola a meio-campo, Tatiana tirou o cruzamento no corredor direita e, na conclusão de uma bela jogada coletiva, Kika Nazareth atirou de primeira para o golo da reviravolta (41′).
Ao intervalo, Dolores Silva entrou para o lugar de Andreia Faria e a Seleção portuguesa continuou ao ataque, com Lúcia Alves a ficar a centímetros de fazer o terceiro (50′). Na resposta, Patrícia Hmírová apareceu sozinha junto à linha, deambulou para dentro e atirou para uma grande defesa de Inês Pereira, com Diana Gomes a impedir o golo na recarga (54′). No outro lado, Catarina Amado cruzou para Carolina Santiago que, de cabeça, obrigando Anika Tóth a nova defesa (56′), com a guardiã a negar, depois, o golo a Diana Silva com uma defesa a uma só mão (58′). Já com Carolina Correia em campo, as Navegadoras chegaram ao mesmo ao 1-3, mas o cabeceamento certeiro de Dolores acabou por ser anulado por fora de jogo (68′). Francisco Neto voltou a mexer para lançar Jéssica Silva e Ana Capeta no ataque, retirando Carolina e Diana. As mudanças não tiveram impacto no caudal ofensivo lusitano, com Correia a ficar a centímetros de marcar depois de um livre de Kika (84′), antes de Jéssica atirar para fora quando estava completamente sozinha (90′).
⏰ TERMINA O JOGO NA ESLOVÁQUIA!
Trabalho feito. Dois jogos. Duas vitórias. ???????? #VaiDarPortugal | #WWCQ pic.twitter.com/e8GEwPdmN2
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Ainda houve tempo para Nádia Bravo render a avançada do Barcelona, mas o resultado não sofreu mais alterações e permitiu a Portugal garantir o playoff de acesso ao Campeonato do Mundo (1-2). As Navegadoras têm, agora, 12 pontos em quatro jogos, com 11 golos marcados e apenas um sofrido. Na próxima jornada, marcada para junho, Portugal vai receber a Letónia.