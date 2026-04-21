Um homem de 42 anos morreu esta segunda-feira na sequência do despiste do automóvel que conduzia na Estrada Municipal 1095 perto de São Domingos da Ordem, no concelho de Évora, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente, na zona da freguesia de Nossa Senhora de Machede, foi dado às 17h42.

O óbito do homem, que era o único ocupante do veículo ligeiro de passageiros, foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Évora, adiantou a fonte do comando sub-regional.

Foram mobilizados para o local 11 operacionais dos bombeiros de Redondo, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por quatro veículos, incluindo a VMER.