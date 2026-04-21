O segmento dos compactos eléctricos é um dos que mais cresce (em Portugal e não só) e a Hyundai quer uma fatia desse “bolo”. Ora, para fazer frente a modelos como o Peugeot E-308, o BYD Dolphin, sem esquecer o Renault Mégane E-Tech Electric ou o Cupra Born, entre outros, a marca sul-coreana aposta num hatchback com cerca de 4,15 metros de comprimento, que se destaca pelo espaço a bordo (bom para o segmento), pela volumetria da bagageira (surpreendentemente generosa) e pela estreia de um sistema operativo que promete tornar a utilização mais intuitiva. Tudo isto por um preço que, se espera, fará do novo 3 o Ioniq mais barato que pode encontrar à venda nos stands.

Para esta nova criação, o construtor recorreu à plataforma modular específica para veículos eléctricos do grupo, a E‑GMP que já conhecemos de modelos como os Kia EV2 e EV3, visando assim optimizar o espaço e a eficiência do novo Ioniq 3 que, apesar das suas dimensões compactas (4,155 m de comprimento; 1,800 m de largura; 1,505 m de altura e 2,680 m de distância entre eixos), não deixa de servir as necessidades de uma pequena família, oferecendo lugar para cinco sem grandes acotovelamentos e uma mala que se pode encher até aos 441 litros – um valor de referência no segmento que é conseguido pelos 332 litros da bagageira a que se soma a capacidade de arrumar ainda mais “tralha” num compartimento adicional com 119 litros que existe sob o piso, denominado Megabox pela marca.

Tendo como base estilística o concept Three, revelado em 2025, a versão de produção do Ioniq 3 exibe uma nova linguagem de design marcada essencialmente pela assinatura luminosa “pixelizada” aliada a linhas que visam optimizar a aerodinâmica — algo essencial para a eficiência de um modelo a bateria e que, neste caso, se deverá materializar num coeficiente aerodinâmico de 0,263. Isto sem que as formas do novo hatchback belisquem o espaço interior, até porque as jovens famílias fazem parte do público-alvo da marca, pelo que houve uma clara preocupação com a versatilidade e a funcionalidade na concepção do novo Ioniq 3.

Por dentro, os estilistas seguiram a doutrina do equilíbrio, aproveitando para maximizar a sensação de espaço a bordo, para o que contribuirá (certamente) o piso plano da E-GMP. Segundo a marca, os cinco lugares são “reais”, com o Ioniq 3 a oferecer um “espaço do segmento superior”, o que significa que deverá conseguir acomodar sem grandes dramas três adultos no banco traseiro. Tão ou mais interessante é o facto de este novo eléctrico estrear um sistema operativo baseado no Android Automotive OS. Chama-se “Pleos Connect” e promete uma experiência mais simples, rápida e personalizável, com interfaces de 12,9 ou 14,6 polegadas, consoante a versão.

Veja aqui o interior do novo Ioniq 3 6 fotos

No capítulo da mecânica, a tracção é dianteira e haverá dois níveis de potência (135 e 147 cv) e outros tantos acumuladores (42,2 e 61,0 kWh de capacidade). A versão Standard Range associa o motor mais possante à bateria mais pequena, pelo que a autonomia em WLTP rondará os 344 km, ao passo que a versão Long Range vai, como o nome indica, mais longe (496 km). Qualquer uma destas opções está limitada aos 170 km/h de velocidade máxima, com o Ioniq 3 Standard a superar a barreira dos 0-100 km/h em 9, 0 segundos, ao passo que o Long Range cumpre a mesma tarefa em 9,6 segundos. Quanto à mais morosa operação de recarregar a bateria, como neste caso a arquitectura eléctrica é a 400V, o hatchback sul-coreano consegue em meia hora receber energia para passar de 10 a 80%— em corrente contínua, sem que a marca tenha especificado a potência de carregamento. De série, o Ioniq 3 pode receber carga em corrente alternada (AC) até 11 kW (22 kWh será um opcional) e usar a energia da sua bateria para alimentar outros equipamentos (V2X), como trotinetas ou bicicletas eléctricas.

Produzido na fábrica da Hyundai na Turquia, em Izmit, o Ioniq deve chegar ao mercado português lá mais para o final do ano e, embora os preços não tenham sido anunciados, deverá vir a ser comercializado por valores a partir de 30.000€, posicionando-se assim acima do Inster e abaixo do Ioniq 5.