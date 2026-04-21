A chuva de meteoritos das Líridas — a primeira a acontecer na primavera — decorre entre 15 e 25 de abril este ano, mas a madrugada de dia 22 é quando atinge o seu pico de visibilidade, sendo possível ver várias estrelas cadentes e, com sorte, algumas bolas de fogo.

Segundo o Space, durante o pico de uma chuva como a das Líridas é possível ver até 20 meteoros numa hora, sendo que este fenómeno em particular — resultante das partículas do cometa Thatcher — costuma formar meteoritos brilhantes e coloridos.

As condições afiguram-se como as melhores para o Hemisfério Norte nesta madrugada de 22 de abril porque vigora uma lua nova, a dois dias de passar a lua crescente, estando o céu então particularmente escuro, cenário ideal para ver as Líridas.

Esta chuva de estrelas deve o seu nome por ter como radiante (ou seja, como aparente origem) um ponto próximo da Vega, a estrela mais brilhante da constelação Lira. Segundo o Space, esta estrela “surge a nordeste e vai subindo à medida que a noite avança, tornando as primeiras horas da manhã o melhor momento para a observação”.

Portugal até seria um lugar privilegiado para assistir às Líridas, não estivesse o país sob alguma nebulosidade. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta madrugada de 22 de abril oscilará entre períodos de céu muito e pouco nublado. No entanto, na eventualidade de não poder observar in loco ou de estar demasiado nublado, pode recorrer a vários livestreams a decorrer durante a madrugada.