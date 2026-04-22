Uma queda de entre três a quatro metros a bordo do cruzeiro Mein Schiff 7 deixou uma criança de dois anos em risco de vida. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, no porto do Funchal, avançou o Jornal da Madeira. A vítima é estrangeira e o seu estado de saúde é considerado crítico.

A criança foi inicialmente assistida pela equipa de emergência do próprio navio, tendo posteriormente recebido cuidados das equipas de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa e da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

Após estabilização no local, a criança foi transportada com urgência para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência pediátrica. O quadro clínico, escreve o jornal, é considerado muito grave e de prognóstico reservado.

As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas. A companhia TUI Cruises já iniciou uma averiguação interna para determinar as causas da queda.

Em nota enviada à agência Lusa, a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) precisa que “o incidente ocorreu na área de jurisdição do navio”.

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