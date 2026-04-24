O treinador do Nacional, Tiago Margarido, afirmou esta sexta-feira que a equipa “respira confiança” antes da visita ao ‘aflito’ Tondela, que está “obrigado a ganhar”, em antevisão ao jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“O Tondela está numa situação [classificativa] em que, praticamente, só lhe serve um resultado, que é a vitória. Obviamente que está pressionado por isso, mas, nós também não deixamos de estar, porque temos a nossa obrigação”, referiu o técnico, em antevisão ao duelo com a formação beirã, marcado para sábado, às 15h30.

Nas últimas três jornadas, o emblema insular somou duas importantes vitórias caseiras, diante Estrela da Amadora (2-0) e Alverca (1-0), tendo apenas perdido frente ao Benfica (2-0), no Estádio da Luz, em Lisboa.

Os resultados recentes aumentaram os índices de confiança no seio do grupo, que tem conseguido “materializar as boas exibições em pontos”, o que permitiu ao Nacional sair da zona vermelha da classificação, ocupando agora o 14.º lugar, com 28 pontos, tantos como o Estrela da Amadora (15.º) e mais dois que o Casa Pia, 16.º, em posição de play-off.

Para esta partida, é esperada uma verdadeira ‘onda alvinegra’, com a presença de mais de 200 adeptos em Tondela, algo que deixa Margarido “muito satisfeito”, sobretudo tratando-se de uma equipa madeirense.

“Cerca de 200 pessoas, para uma equipa insular, num jogo fora, é muita gente. Portanto, quero agradecer por esse esforço que estão a fazer. Quem estiver na dúvida, que apanhe o avião e junte-se a eles para nos apoiar“, apelou o técnico.

Lenny Vallier, Ulisses Rocha, Ivanildo Fernandes e Miguel Baeza devem falhar a partida, por lesão, ao passo que Chiheb Labidi é ‘baixa’ certa após ter completado uma série de cartões amarelos.

O Nacional, 14.° classificado, com 28 pontos, defronta o Tondela, 17.°, em lugar de descida direta, com 21, no sábado, a partir das 15h30, no Estádio João Cardoso, sob arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.