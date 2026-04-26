Tadej Pogacar entrava para a clássica Liège-Bastogne-Liège, uma das corridas mais antigas do mundo, como grande favorito à vitória. Trazia na bagagem três triunfos, dois deles nos últimos dois anos, e o objetivo de se aproximar do recorde do mítico Eddy Merckx, que continua a ser o único a ter festejado cinco vezes na Bélgica. Como obstáculo, porém, tinha um nome: Paul Seixas.

O francês de apenas 19 anos da Decathlon tem sido um dos destaques do início da temporada, ao ganhar em Flèche-Wallonne e no País Basco e ficar no segundo lugar na Strade Bianche e na Volta ao Algarve, e aparecia em Liège-Bastogne-Liège com o protagonismo de ser o inesperado rival de Tadej Pogacar. Ainda assim, o lusodescendente — tem bisavô português — refreou os ânimos na antecâmara da prova deste domingo.

???? La foule est au rendez-vous à Liège ! Le peloton file vers le départ réel. A great turnout in Liège! The peloton is rolling towards the official start. ????#LBL pic.twitter.com/YMzx0RSl9g — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 26, 2026

“A Liège-Bastogne-Liège de domingo será uma corrida completamente diferente da Flèche-Wallone. Tem um circuito diferente, com ciclistas diferentes. O meu objetivo é vencer o Tour. Ainda tenho tempo e preciso melhorar, veremos quando poderei participar. A diferença de idade para Pogacar é grande, significa que não somos da mesma geração e, em algum momento, ele entrará em declínio antes de mim. Mas o objetivo não é vencê-lo quando ele estiver em declínio, é vencê-lo no auge de sua forma”, atirou o jovem ciclista.

Já Tadej Pogacar, por outro lado, mantinha a ambição de vencer uma das provas mais míticas de sempre pela quarta vez. “A campanha nas Ardenas tem sido bastante sólida para a equipa e espero que possamos aproveitar o bom momento em Liège. Os rapazes trabalharam muito bem, estamos em boa posição para conquistar um grande resultado. Estou ansioso”, indicou o esloveno.

⚡️ Un groupe de 4 a attaqué en tête de course. Au prix d'un bel effort, Baptiste Veistroffer les rejoint. 5 coureurs en tête ! 4 riders have attacked at the front. After a strong effort, Baptiste Veistroffer bridges across. 5 riders now in the lead ! ????#LBL pic.twitter.com/Bbk3exZp4A — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 26, 2026

???? Attaque de Tadej Pogacar! Paul Seixas est le seul à pouvoir le suivre ! Tadej Pogacar attacks! Only Paul Seixas can follow! ⚡️#LBL pic.twitter.com/l2ve2IF6dJ — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 26, 2026

Os 259,5 quilómetros do árduo percurso tiveram um pelotão compacto durante praticamente toda a duração, apesar de uma fuga inconsequente de quatro ciclistas ainda numa fase muito embrionária, e as decisões só começaram a surgir a mais de 30 quilómetros do fim. No Côte de La Redoute, a subida mais importante da prova, Tadej Pogacar e Paul Seixas fugiram e deixaram Remco Evenepoel para trás, com o francês a manter-se no encalço do esloveno sem permitir uma fuga mais vincada.

No Côte de la Roche-aux-Faucons, a pouco mais de 13 quilómetros da meta, Tadej Pogacar voltou a acelerar e conseguiu mesmo separar-se de Paul Seixas, com o francês a mostrar-se incapaz de responder novamente ao ataque do principal rival. No fim, sem margem para grandes surpresas e com 45 segundos de vantagem, Tadej Pogacar venceu em Liège-Bastogne-Liège pela quarta vez, a terceira consecutiva, tornando-se também apenas o terceiro ciclista na história a ganhar em Milão-Sanremo e Liège no mesmo ano, depois de Fred de Bruyne e Eddy Merckx. Paul Seixas e Remco Evenepoel, que terminou em sprint, completaram o pódio. Afonso Eulálio, o único português em prova, ficou em 62.º.