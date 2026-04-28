Autoridades brasileiras realizaram esta terça-feira uma ação conjunta para desarticular um esquema de contrabando e corrupção milionário que envolvia empresários e servidores públicos instalados na fiscalização aduaneira do porto do Rio de Janeiro.

Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão contra funcionários da Receita Federal e despachantes aduaneiros, com ações concentradas no estado do Rio de Janeiro e em Vitória, no Espírito Santo.

Todos os funcionários envolvidos foram afastados das suas funções e tiveram os bens bloqueados na operação conjunta desenvolvida pela Polícia Federal (PF) brasileira, a Corregedoria da Receita Federal e o Ministério Público Federal.

As investigações apontam que o grupo, monitorado desde 2022, é suspeito de “viabilizar o desembaraço irregular de mercadorias importadas” mediante pagamento de subornos aos agentes públicos.

Na prática, foram identificadas divergências entre os produtos importados e declarados, além de não pagamento de impostos, na análise de 17 mil declarações de importação com fortes indícios de irregularidades.

Ao todo, as declarações correspondem a 86,6 mil milhões de reais (14,7 mil milhões de euros) em mercadorias entre julho de 2021 e março de 2026.

O pagamento de suborno, informou a Receita Federal em comunicado, era prática corrente e estruturada, “com valores vultosos pagos a servidores públicos, com total estimado na casa das dezenas de milhões de reais ao longo do período investigado”.

Além da fraude na declaração de mercadorias importadas, outra frente de investigação mirou a facilitação para empresas do setor de óleo e gás mediante pagamento de subornos.

Eram criados “procedimentos artificiais para liberar embarcações e outros equipamentos sem a devida previsão na legislação aduaneira, favorecendo indevidamente empresas privadas”, explicou o órgão brasileiro.

Em nota, a Polícia Federal do país classificou a ação desta terça-feira “como uma das maiores operações de combate à corrupção aduaneira da história recente” do Brasil.