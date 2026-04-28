Ao segundo dia de visita de Estado, os chapéus (alguns de chuva) dominam na receção formal ao Rei Carlos III e à rainha Camila na Casa Branca. Se esta segunda-feira a rainha consorte apostou naquele rosa pastel, seguido do branco, esta terça-feira o verde água claro foi a escolha, com um chapéu de laço a condizer. Já Melania, também optou pelo mesmo acessório na cabeça mas, desta vez, com os olhos à vista.

Ao lado de Carlos III, Camila segurava um guarda-chuva perante o dia chuvoso que enfrentam em Washington para a receção formal do casal real, que incluiu uma revista militar cerimonial e um discurso do Presidente dos EUA, Donald Trump. O acessório, que não terá sido planeado, acompanha um vestido num tom claro de verde água de Fiona Clare, que voltou a decorar com uma pregadeira de Isabel II: desta vez a Cullinan V, que se destaca pelo diamante em forma de coração de 18,8 quilates. A rainha consorte levava ainda umas luvas creme, que seguiam o mesmo tom da clutch.

▲ Camila e Melania no segundo dia de visita real aos EUA Getty Images

Já o chapéu, deixa o rosto bem à vista, ao contrário daquelas peças utilizadas pela primeira dama norte-americana na tomada de posse do marido e na visita de Estado de ambos ao Reino Unido em setembro — com aquele tom beringela a cobrir os olhos de Melania Trump.

Desta vez descobertos, a mulher de Donald Trump conjugou um casaco e uma saia de seda e lã brancos da Ralph Lauren com um chapéu de palha com assinatura Eric Javits. Quanto aos saltos, são novamente Manolo Blahnik, como aqueles que usou esta segunda-feira com o fato amarelo manteiga do designer norte-americano Adam Lippes.