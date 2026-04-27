Dior rosa, pregadeira de Isabel II e amarelo manteiga: os primeiros looks de Camilla e Melania na visita real aos EUA

Foi de vestido Dior em cor de rosa que a Rainha Camila desceu as escadas do avião esta segunda-feira ao início da tarde em Washington, acompanhada pelo Rei Carlos III, para a visita de Estado de quatro dias aos EUA, a convite de Donald Trump. Antes de se encontrar com o Presidente dos EUA e a primeira-dama, a rainha consorte fez uma mudança de visual, deixando para traz o pastel — pelo qual também Melania Trump optou — e apostando no branco.

Para o chá da tarde privado com os anfitriões, Trump e Melania, a Rainha Camilla fez uma breve paragem na Blair House para trocar o seu Dior por um vestido Anna Valentine feito à medida, com detalhes na gola e nas mangas. Preso ao vestido, manteve o pregadeira da Cartier que também trazia à saída do avião. Feito em platina com esmeraldas e diamantes, a peça carrega quase 70 anos de história diplomática ao apresentar juntas a bandeira da União da Rainha Isabel e a bandeira dos Estados Unidos. A peça foi originalmente oferecida à Rainha Isabel II em 1957, durante a sua primeira visita de Estado aos EUA enquanto monarca.