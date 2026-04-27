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Dior rosa, pregadeira de Isabel II e amarelo manteiga: os primeiros looks de Camilla e Melania na visita real aos EUA

Este artigo tem mais de 6 meses

A rainha consorte trocou o vestido rosa com que saiu do avião por uma peça de Anna Valentine para o chá privado com os Trump. Já Melania escolheu um fato em amarelo manteiga do designer Adam Lippes.

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O Rei Carlos III e a Rainha Camilla junto de Donald e Melania Trump no primeiro dia da visita do monarca aos EUA

Bloomberg via Getty Images

O Rei Carlos III e a Rainha Camilla junto de Donald e Melania Trump no primeiro dia da visita do monarca aos EUA

Bloomberg via Getty Images

Foi de vestido Dior em cor de rosa que a Rainha Camila desceu as escadas do avião esta segunda-feira ao início da tarde em Washington, acompanhada pelo Rei Carlos III, para a visita de Estado de quatro dias aos EUA, a convite de Donald Trump. Antes de se encontrar com o Presidente dos EUA e a primeira-dama, a rainha consorte fez uma mudança de visual, deixando para traz o pastel — pelo qual também Melania Trump optou — e apostando no branco.

Para o chá da tarde privado com os anfitriões, Trump e Melania, a Rainha Camilla fez uma breve paragem na Blair House para trocar o seu Dior por um vestido Anna Valentine feito à medida, com detalhes na gola e nas mangas. Preso ao vestido, manteve o pregadeira da Cartier que também trazia à saída do avião. Feito em platina com esmeraldas e diamantes, a peça carrega quase 70 anos de história diplomática ao apresentar juntas a bandeira da União da Rainha Isabel e a bandeira dos Estados Unidos. A peça foi originalmente oferecida à Rainha Isabel II em 1957, durante a sua primeira visita de Estado aos EUA enquanto monarca.

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POOL/AFP via Getty Images

Para receber o Rei Carlos III e a rainha Camilla, naquela que é a primeira visita oficial de um monarca britânico aos EUA desde a visita de Isabel II em 2007, Melania optou por um fato de casaco com botões duplos e saia em amarelo manteiga do designer norte-americano Adam Lippes. A combinar, uns Manolo Blahnik em pele de cobra, que já antes tinha usado durante a visita do ex-Presidente da Argentina Mauricio Macri e da sua então mulher, Juliana Awada, em 2017.

A agenda de Carlos e Camilla nos EUA começou esta segunda-feira com um chá da tarde privado com Trump e Melania, seguido de visita às colmeias nos jardins da Casa Branca e de uma festa no jardim da residência do embaixador britânico com convidados do Reino Unido e dos Estados Unidos.

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Bloomberg via Getty Images

Para esta terça-feira está marcada uma receção formal na Casa Branca, que inclui uma revista às tropas, seguida de uma reunião entre os dois líderes e do discurso do Rei perante ambas as câmaras do Congresso dos EUA. Esta será apenas a segunda vez que o monarca britânico se dirige ao Congresso. A primeira foi o discurso da rainha Isabel II durante a sua visita de Estado em 1991. À noite, cabe a Trump e a Melania oferecer um jantar de Estado oficial ao casal real na Casa Branca.

[As fotografias da câmara de Carlos Castro são apenas um dos elementos de prova a que o Observador teve acesso. Os ficheiros da investigação permitem reconstituir como a relação com Renato Seabra se começou a deteriorar, dias antes do homicídio num hotel de luxo em Nova Iorque. Ouça o quarto episódio de “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, narrado pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir também aqui o primeiro episódio, aqui o segundo e aqui o terceiro episódio]

Proponha uma correção, sugira uma pista: csobral@observador.pt

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