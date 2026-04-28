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Um homem de 89 anos foi detido pelas autoridades gregas após ter aberto fogo em dois locais no centro de Atenas. O suspeito foi intercetado pela polícia perto de Patras, a cerca de 210 quilómetros da capital, após uma fuga de várias horas.

O ataque começou num centro da segurança social na zona de Kerameikos. O diretor da instituição, Alexandros Varveris, o alegado agressor — que escondia uma espingarda debaixo de uma gabardina — subiu ao quarto andar e, após ordenar a um funcionário que se baixasse, disparou contra outro, atingindo-o numa perna, segundo a emissora ERT. Imagens de videovigilância captaram o suspeito a atravessar a rua com calma, empunhando a arma de cano curto na mão direita, escreve a AFP.

Pouco depois, o mesmo indivíduo terá disparado num tribunal da cidade, onde feriu várias pessoas, adiantou a polícia. As testemunhas falam num homem alto, magro e que vestia uma gabardine azul, debaixo da qual tinha escondido a arma.

Não são conhecidos os motivos do ataque, mas os meios locais citados pela Sky News dizem que o homem chegou a atirar alguns envelopes com documentos para o chão do tribunal, dizendo que estavam ali as razões para as suas ações.