Kate e William celebram 15 anos de casamento em foto descontraída, deitados sobre um relvado e descalços ao lado dos filhos

Os príncipes de Gales assinalaram esta quarta-feira os seus 15 anos de casados com uma publicação na página que mantêm no Instagram. Na imagem agora divulgada, o casal está deitado num relvado com os filhos, os príncipes George (de 12 anos), Louis (8 anos) e a princesa Charlotte, de 10 anos. Em clima descontraído, estão todos descalços e com roupas casuais enquanto William faz festas a um cão. A última vez que William e Kate tinham partilhado nas redes sociais fotografias num registo mais familiar foi no Natal de 2025.
De resto, não é a primeira vez que o casal comemora etapas como esta através dos seus perfis oficiais online, tendo inclusive partilhado uma foto inédita em 2024, semanas após Kate ter revelado o seu diagnóstico de cancro. Em fevereiro de 2025, a princesa publicou uma fotografia tirada pelo seu filho, cuja legenda “não se esqueçam de nutrir tudo o que existe para além da doença” marcava a ocasião do Dia Mundial do Cancro. Em janeiro desse mesmo ano, Kate Middleton anunciou que a doença detetada em março de 2024 está em remissão.
As aparições públicas do príncipe e da princesa de Gales — cuja união, realizada em 2011, foi considerada um dos grandes casamentos deste século — tornaram-se menos frequentes desde o diagnóstico da doença. Na Páscoa deste ano, os príncipes retomaram a tradição da sua presença na missa real. Mas o aniversário de matrimónio nunca deixou de ser celebrado, inclusive com ações sociais. Na tarde desta quarta-feira, também no Instagram, William e Kate aparecem em fotografias numa “visita surpresa” à IntoUniversity, uma instituição de caridade educacional com sede em Londres. “É com orgulho que a IntoUniversity beneficiou do Fundo de Doações do Casamento Real em 2011 e continua a prestar apoio académico para quem mais precisa”, diz a publicação.