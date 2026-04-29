Kate e William celebram 15 anos de casamento em foto descontraída, deitados sobre um relvado e descalços ao lado dos filhos

As aparições públicas do príncipe e da princesa de Gales — cuja união, realizada em 2011, foi considerada um dos grandes casamentos deste século — tornaram-se menos frequentes desde o diagnóstico da doença. Na Páscoa deste ano, os príncipes retomaram a tradição da sua presença na missa real. Mas o aniversário de matrimónio nunca deixou de ser celebrado, inclusive com ações sociais. Na tarde desta quarta-feira, também no Instagram, William e Kate aparecem em fotografias numa “visita surpresa” à IntoUniversity, uma instituição de caridade educacional com sede em Londres. “É com orgulho que a IntoUniversity beneficiou do Fundo de Doações do Casamento Real em 2011 e continua a prestar apoio académico para quem mais precisa”, diz a publicação.