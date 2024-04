Para a história terá passado a inesperada popularidade de Pippa Middleton, e até uma imagem marcante que esteve para não acontecer, segundo contaria mais tarde o fotógrafo oficial do evento, Hugo Burnand. De acesso um pouco mais restrito será o álbum privado de William e Kate, o casal que deu o nó em 29 de abril de 2011. Nome favorito entre a realeza britânica, Millie Pilkington foi a responsável por documentar os duques de Cambridge de forma mais particular ao longo desse dia. É uma das dessas imagens, a preto e branco, que é agora partilhada com os seguidores. Para assinalar os 13 anos sobre a cerimónia na abadia de Westminster o casal publicou esta segunda-feira a foto nas suas contas oficiais.

13 years ago today! ???? Millie Pilkington pic.twitter.com/lzK6GRT7Ak — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 29, 2024

Sarah Burton, diretora criativa da Alexander McQueen foi então a eleita para assinar o icónico vestido de Catherine Middleton, que haveria de seguir de inspiração para futuras noivas. Detalhes como o decote em V, as mangas, a longa cauda ou a histórica tiara haveriam de encher páginas e páginas de revistas e jornais.

Não menos impressionante foi o número de espectadores que seguiram a par e passo uma das bodas mais populares do novo milénio. No dia em que Kate subiu ao altar para casar com William, 24 milhões de pessoas, só no Reino Unido, sintonizaram as televisões para acompanhar a cerimónia digna de um conto de fadas. A estes se juntaram os 2.000 convidados que ocuparam lugar na abadia.

Semanas depois de a princesa de Gales ter revelado o seu diagnóstico de cancro e que se encontra a fazer quimioterapia, as aparições ao vivo ou virtuais da família têm sigo feitas com conta, peso e medida. Com Kate oficialmente afastada dos holofotes, no passado dia 23 de abril a Casa Real britânica publicou uma fotografia tirada pela princesa, que tem por hábito tirar alguns do retratos oficiais do Palácio de Kensington. O registo serviu para assinalar o sexto aniversário do príncipe Louis, o filho mais novo do casal.

Baseada em Dorset, não é a primeira vez que a fotógrafa Millie Pilkington, especialista em retratos de família, trabalha com o clã Gales. No verão passado, a propósito da celebração do Dia do Pai no Reino Unido, coube-lhe fotografar o príncipe William com os três filhos. Uns meses antes, em maio, marcava mais um aniversário da princesa Charlotte.