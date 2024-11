A princesa de Gales, Kate Middeton, juntou-se ao rei Carlos e a outros membros da realeza britânica num evento em Londres este sábado, reporta a BBC. Middleton, 42 anos, está a regressar gradualmente às funções públicas. Em setembro, a princesa de Gales apareceu pela primeira vez em público desde que concluiu o tratamento de quimioterapia.

Neste sábado à noite, Kate Middeton juntou-se a outros membros da família real no Royal Albert Hall para o Festival of Remembrance, um evento da Royal British Legion que inclui espetáculos musicais e testemunhos que prestam homenagem a militares, veteranos e às suas famílias.

Seis meses após revelar que tinha cancro, Middleton anunciou a 9 de setembro que tinha concluído o tratamento. O aconteceu seis semanas depois de o Palácio de Buckingham ter anunciado que o rei estava a receber tratamento também para cancro.

Embora se tenha afastado da maioria das funções públicas durante o tratamento, Kate fez duas aparições no início deste ano: no aniversário do rei, em junho, e na final masculina em Wimbledon, em julho.