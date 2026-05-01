As receitas do jogo em Macau registaram em abril uma queda de 12%, em termos mensais, alcançando o valor mais baixo dos últimos sete meses, de acordo com dados anunciados esta sexta-feira

Os casinos arrecadaram 19,9 mil milhões de patacas (2,1 mil milhões de euros) em abril, contra 22,6 mil milhões de patacas (2,4 mil milhões de euros) no mês anterior, de acordo com dados da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Trata-se do valor mais baixo desde setembro de 2025, quando as receitas dos casinos totalizaram 18,3 mil milhões de patacas (1,93 mil milhões de euros).

No entanto, em termos homólogos, as receitas cresceram 5,5% – em abril do ano passado, tinham alcançado 18,9 mil milhões de patacas (1,99 mil milhões de euros).

Em termos de receita bruta acumulada, os primeiros quatro meses deste ano registaram uma subida de 12,1% em relação ao ano anterior, com um total de 85,8 mil milhões de patacas (9,1 mil milhões de euros) contra 76,5 mil milhões de patacas (cerca de 8,1 mil milhões de euros) entre janeiro e abril de 2025.

Macau fechou o ano passado com receitas totais de 247,4 mil milhões de patacas (cerca de 26,15 mil milhões de euros), mais 9,1% do que no ano anterior (226,8 mil milhões de patacas ou 24 mil milhões de euros).

Lucros da operadora Melco mais do que duplicam

A operadora de jogo Melco Resorts and Entertainment anunciou lucros líquidos de 76,8 milhões de dólares (65,5 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano, um aumento de 136% em termos anuais.

Em igual período de 2025, a Melco, com três casinos no território, registou lucros líquidos de 32,5 milhões de dólares (27,7 milhões de euros), indicou a companhia, em comunicado divulgado na quinta-feira à noite.

As receitas operacionais do grupo, no período em análise, foram de 1,37 mil milhões de dólares (1,16 mil milhões de euros), subindo cerca de 11% comparativamente ao primeiro trimestre do ano passado, em que registou 1,23 mil milhões de dólares (1,04 mil milhões de euros), indicou a empresa de Lawrence Ho, filho do magnata do jogo Stanley Ho (1921-2020).

Os lucros operacionais entre janeiro e março deste ano alcançaram 179 milhões de dólares (153 milhões de euros), representando uma subida de 23,5% em relação ao mesmo período de 2025 (144,9 milhões de dólares ou 124 milhões de euros), lê-se ainda no comunicado.

Nos primeiros três meses de 2026, os casinos de Macau somaram receitas totais de 65,9 mil milhões de patacas (cerca de 7,45 mil milhões de euros), mais 14,3% do que em igual período de 2025.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, em dezembro de 2023, o contrato de concessão para os dez anos seguintes e que entrou em vigor a 01 de janeiro de 2024.