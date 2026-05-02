As festas do Santo Cristo, consideradas a segunda maior manifestação religiosa do país depois das peregrinações a Fátima, arrancam a partir da próxima semana em Ponta Delgada, nos Açores, esperando-se novamente milhares de peregrinos na ilha de São Miguel.

As festas, que têm por referência a imagem do “Ecce Homo”, decorrem entre terça-feira (dia 05) e 14 de maio, no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, na cidade de Ponta Delgada.

Os festejos, que se realizam no quinto domingo a seguir à Páscoa, levam anualmente até São Miguel milhares de peregrinos oriundos das nove ilhas dos Açores, do continente, dos Estados Unidos da América e do Canadá.

De acordo com o programa divulgado no ‘site’ Igreja Açores, da Diocese de Angra, os festejos iniciam-se com o tríduo preparatório, na terça-feira, no santuário, pelas 18:00 locais (19:00 em Lisboa).

As celebrações deste ano serão presididas pelo cardeal António Marto, bispo emérito da diocese de Leiria-Fátima, e contam também com a presença do núncio apostólico em Portugal, Andrés Carrascosa Coso, nomeado pelo Papa Leão XIV em 11 de dezembro de 2025, que visita pela primeira vez os Açores, evidenciando “a relevância religiosa e institucional das festividades”, refere a Diocese de Angra.

Na sexta-feira (8 de maio), destacam-se a inauguração da iluminação decorativa da fachada do santuário, pelas 21:00 locais, a abertura do bazar e o início do arraial, com concertos diários de bandas filarmónicas e espetáculos de fogo-de-artifício.

No sábado (9 de maio) realiza-se a procissão da mudança da imagem do Santo Cristo, que sai durante a tarde, cumprindo um trajeto à volta do Campo de São Francisco, um dos pontos altos dos festejos religiosos e onde participam milhares de peregrinos.

Antes, durante a manhã de sábado, centenas de devotos percorrem de joelhos o empedrado do campo, no centro da cidade, em pagamento de promessas.

Mais tarde, pelas 19:00 locais, ocorre a mudança da imagem do adro do santuário para a igreja de São José, localizada também no Campo de São Francisco, onde decorrerá a vigília durante a noite.

Já no domingo (10 de maio), pelas 09:00 locais, a imagem sai da igreja para o adro do santuário, onde terá lugar a celebração da missa, presidida pelo cardeal António Marto.

Outro dos pontos altos das festas é a procissão da tarde de domingo, criada por iniciativa de madre Teresa D’Anunciada, freira que introduziu o culto ao Santo Cristo, cuja imagem só deixa o convento uma vez por ano, no quinto domingo a seguir à Páscoa.

Nessa procissão de domingo a imagem vai percorrer, durante várias horas, as ruas de Ponta Delgada, num cortejo que se realiza nos Açores desde 1700.

Ao longo da semana, o programa integra outras celebrações, como a missa destinada aos doentes presidida pelo bispo de Angra, Armando Esteves Domingues, bem como a missa das promessas, a missa dos romeiros e a vigília jovem, que “marcam a vivência espiritual destes dias”, é referido no ‘site’ Igreja Açores.

As festas religiosas organizadas pela Igreja e pela Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, terminam a 14 de maio com a celebração em honra da Madre Teresa da Anunciada, presidida pelo reitor do santuário, cónego Manuel Carlos Alves.

O município de Ponta Delgada anunciou recentemente que vai atribuir 50 mil euros à Irmandade para a organização das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres.

Segundo a autarquia, a verba destina-se à comparticipação dos custos com a aquisição de bens e serviços necessários às celebrações.

“É igualmente cedida a concessão do direito do terrado na área tradicional das festas, nomeadamente o Campo de São Francisco, que corresponde a uma estimativa de proveitos na ordem dos 50 mil euros”, adiantou.