A Câmara Municipal de Guimarães vai ter a partir de setembro 224 novos lugares em creche e dar, assim, resposta a 50% da procura existente em berçário, investindo 417 mil euros.

“A Câmara Municipal de Guimarães vai investir cerca de 420 mil euros [valor arredondado] na criação de 224 novos lugares em creche, dos quais 60 correspondem a novas vagas em berçário. A medida permitirá dar resposta a 50% da procura existente em berçário por parte das famílias vimaranenses já a partir de setembro”, lê-se num comunicado da autarquia, no distrito de Braga, enviado à comunicação social.

A autarquia assinou na quinta-feira protocolos com o Centro Pastoral D. António Bento Martins Júnior, o Centro Social Paroquial de São Dâmaso, a Fundação Stela e Oswaldo Bonfim e a Mais Mesão Frio — Cooperativa para a Solidariedade Social, Educação e Cultura, porque mostraram “capacidade, disponibilidade e condições para ampliar as suas respostas” na área das creches.

Segundo o município, foi feito um levantamento nos últimos meses que permitiu identificar “com rigor a insuficiência de vagas na rede existente de creches e berçários no concelho”.

“Existe uma necessidade de lugares de creche em Guimarães, tal como sempre disse, e o estudo que realizamos confirmou. Trabalhamos com as instituições sociais para perceber a capacidade de aumentar as ofertas e as respostas, sobretudo em berçário, com o apoio da Câmara Municipal. […] Estamos a trabalhar para que no próximo ano possamos dar resposta à totalidade destas necessidades no concelho”, declarou o presidente do executivo, Ricardo Araújo, citado na nota.

“Estamos a trabalhar com sentido de urgência, a reforçar a resposta nas instituições existentes, a apoiar e a criar vagas onde é possível criar já”, acrescentou.

Segundo a autarquia, a medida permite aumentar a capacidade da rede existente, com novas respostas de proximidade, sem perder de vista o compromisso de assegurar, no próximo ano, a cobertura das restantes necessidades identificadas.