O Hospital CUF Leiria, um investimento de 65 milhões de euros que criou mais de 300 postos de trabalho, abre esta segunda-feira as áreas de ambulatório, estando prevista para final do mês a entrada em funcionamento das restantes valências.

“Numa primeira fase, com início hoje, dia 4 de maio, ficam disponíveis as áreas de ambulatório, incluindo consultas, análises clínicas, medicina dentária e exames de imagiologia, gastrenterologia e urologia, entre outros”, avança o grupo em comunicado.

Numa segunda fase, a concretizar até ao final deste mês, entrarão em funcionamento o bloco operatório (três salas), o internamento (15 quartos), a unidade de cuidados intermédios (seis camas), o atendimento não programado e a área de oncologia, acrescenta.

O novo hospital dispõe de uma área superior a 12.000 metros quadrados, 50 gabinetes destinados a consultas, meios complementares de diagnóstico e tratamentos, propondo-se oferecer “um acompanhamento diferenciado em áreas como cardiologia, gastrenterologia de intervenção, neurocirurgia, oncologia e ortopedia”.

A nível tecnológico, a CUF destaca a disponibilização do “primeiro robot cirúrgico ortopédico na região” e “equipamentos diferenciados e de vanguarda”, como um microscópio híbrido 3D e sistemas de neuronavegação para patologias do crânio e da coluna.

Na área de diagnóstico, em particular, salienta dispor de “equipamento médico de imagiologia de última geração”, incluindo ressonância magnética, TAC e mamografia. Quanto ao bloco operatório, está equipado com três salas e “permitirá a realização de cirurgias de elevada complexidade”, suportadas, no pós-operatório, por uma unidade de cuidados intermédios com seis camas.

Citado no comunicado, o presidente da Comissão Executiva da CUF afirma que o início de atividade do Hospital CUF Leiria representa a concretização de um compromisso assumido com a região. “A abertura do Hospital CUF Leiria traduz a nossa aposta em reforçar a capacidade de resposta da rede CUF e em aproximar cuidados de saúde diferenciados das populações”, sustenta Rui Diniz, enfatizando que este investimento “permite dar uma resposta mais completa em áreas exigentes, como a oncologia e as cirurgias complexas, assegurando um reforço da proximidade e continuidade de cuidados às populações de Leiria e dos territórios envolventes”.

Com esta nova unidade de saúde, a CUF destaca “evolui[r] de uma clínica de proximidade”, que inaugurou em Leiria em inícios de 2023, para “um hospital diferenciado, focado na prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade na região”. Adicionalmente, o Hospital CUF Leiria pretende assumir-se como “um parceiro estratégico da comunidade, focado na dinamização de parcerias para gerar conhecimento e inovação na área da saúde”.