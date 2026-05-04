Um incêndio ocorrido esta segunda-feira num apartamento de um edifício na União das Freguesias de Coimbra provocou um ferido e desalojou 14 pessoas, avançou a Lusa e confirmou ao Observador fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado pelas 06h31, na rua Guerra Junqueiro, no número 42, como indicou o Comando Sub-regional da Região de Coimbra. Na sequência do incêndio, houve um homem de 68 anos que teve de ser transportado para o Hospital da Universidade de Coimbra, devido à inalação de fumos e por ter 40% do corpo queimado, disse Rui Pereira, chefe dos Bombeiros Sapadores, ao Diário de Coimbra. Este ferido grave é o mesmo cidadão que terá sofrido um ataque de um vizinho com uma faca, na semana passada, de acordo com o vereador com o pelouro da Proteção Civil do município, Ricardo Lino, citado pela Lusa.

Ficaram 14 pessoas desalojadas, nas quais se incluem duas crianças de 2 e 9 anos, a mais velha com paralisia cerebral, explicou a fonte dos Bombeiros Sapadores. Segundo o comando sub-regional da localidade, as pessoas foram encaminhadas para o Centro Social de Nossa Senhora de Lurdes para receber acompanhamento.

O incêndio foi dominado às 07h52 e contou com a presença dos Bombeiros Voluntários de Coimbra, dos Bombeiros Sapadores, dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes, do INEM e também das autoridades.

Pelas 08h30, estavam no local 19 operacionais, apoiados por sete veículos. Às 11h30, uma fonte da Proteção Civil informou que os meios estavam a terminar os trabalhos de rescaldo e vigilância. A Lusa referiu que a Polícia Judiciária (PJ) está agora a investigar os contornos que deram origem ao incêndio.