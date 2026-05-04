A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou um concurso público de 1,75 milhões de euros para renovar a catenária dos três túneis ferroviários entre as estações de São Bento e Campanhã, no Porto, foi esta segunda-feira publicado.

De acordo com um anúncio publicado esta segunda-feira em Diário da República (DR), em causa estão 1,752 milhões de euros para renovar a catenária (linha aérea de fios de contacto que transportam energia elétrica aos quais se ligam as locomotivas e automotoras) em três túneis entre São Bento e Campanhã.

De acordo com a documentação do concurso público consultada pela Lusa, está prevista a renovação da catenária nos túneis de São Bento (750 metros), Seminário II (223 metros) e China II (96 metros). No projeto inclui-se também, “para todos os túneis, a impermeabilização da faixa sobre os novos apoios de catenária”.

O projeto faz parte da “renovação integral da catenária em túneis da Rede Ferroviária Nacional”, segundo os documentos da IP. Segundo a informação publicada esta segunda-feira em DR, os interessados podem apresentar propostas até dia 1 de junho e o contrato tem um prazo de execução de um ano.