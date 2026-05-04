Jeff Bezos e Met Gala. Baile enfrenta protestos e pedidos de boicote mas relação com o milionário tem mais de uma década

Enquanto o relacionamento com Lauren Sánchez evoluía, os investimentos no setor da moda continuaram. Em 2020, durante a pandemia, a Amazon doou cerca de 430 mil euros para o Council of Fashion Designers (CFDA)/Vogue Fashion Fund, um programa que apoia designers norte-americanos, o que Anna Wintour agradeceu publicamente, através de um comunicado, valorizando “a partilha de recursos para ajudar os criadores afetados pela pandemia”. Desde 2022 que a empresa é uma das patrocinadoras do CFDA Awards, e em outubro de 2025 o Bezos Earth Fund, um fundo criado com o objetivo de financiar projetos que combatem as alterações climáticas, doou mais de cinco milhões de euros ao CFDA para pagar bolsas de estudo e investiu 29 milhões de euros em pesquisas para o desenvolvimento de materiais sustentáveis. Já em 2024 a empresa chegou a comprar uma parte da Saks Fifth Avenue por pouco mais de 400 milhões euros, e fundou a Saks Global, em que a retalhista de luxo vendia os seus produtos através da plataforma online — mas a parceria chegou ao fim depois do anúncio de falência da loja de departamentos.

Galas levaram Costume Institute para o andar principal do Metropolitan Museum

Apesar de não ser um número confirmado, a imprensa norte-americana avança que os Bezos estão a pagar pelo menos 10 milhões de dólares para financiar o evento e a exposição do Costume Institute com o mesmo tema. São os maiores patrocinadores do baile, além de anfitriões honorários, ao lado de co-anfitriões como Beyoncé — que regressa após uma década de ausência — Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour. A festa angariou 31 milhões de dólares em 2025, o equivalente a 26 milhões de euros, e de acordo com o New York Times, deve superar o valor este ano.

O Costume Institute — que este ano viu o seu acervo reforçado com uma criação da portuguesa Constança Entrudo — é um dos departamentos do Metropolitan Museum e depende financeiramente da gala. A operação total, incluindo o pagamento de salários, o armazenamento e conservação das mais de 33 mil peças e os custos de exibição e divulgação, ronda os cinco milhões de dólares. Parte do valor arrecadado, cerca de 10%, fica para a administração do museu. O resto, é armazenado num fundo em nome do Costume Institute, criado em 2016, que de acordo com as contas do New York Times, dentro de quatro anos deve alcançar o capital necessário para se tornar autossustentável.

Um dos sinais de que o departamento está a chegar a um patamar de prestígio é a inauguração da nova galeria com mais de mil metros quadrados, adjacente ao hall principal do museu, e que passa a receber a exposição anual de primavera do Costume institute e apresentações que explorem moda e arte. O espaço recebe o nome de Condé M. Nast, um reconhecimento ao papel significativo do fundador da publisher da Vogue. “Está a sair do porão, onde sempre esteve, para ser a primeira coisa que se vê ao entrar no museu. É uma mudança enorme”, comenta a editora de moda do New York Times sobre a nova galeria. O site do Metropolitan Museum destaca que a exposição Costume Art e o baile só são possíveis graças a Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos — assinalando o “apoio adicional” da Saint Lauren e da Condé Nast. Para além dos recursos destinados ao museu, Anna Wintour costuma defender que a gala gera impacto positivo para o setor do turismo e restauração, movimentando hotéis e espaços gastronómicos de Manhattan ao longo da semana em que se realiza o baile. Isso porque o evento conta com um seleto grupo de 400 convidados, no qual se incluem as celebridades A-list, mas também milionários capazes de pagar 350 mil euros por uma mesa no salão.