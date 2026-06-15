Mais de 100 educadores de infância e professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico exigiram esta segunda-feira igualdade entre todos os níveis e ciclos de ensino, em frente ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação, em Lisboa.

“O que nós queremos é que seja reconhecido para trabalho igual direitos iguais e que toda a gente, independentemente do escalão ou setor, o nível de ensino onde dê aulas”, disse à Lusa a coordenadora nacional do 1.º ciclo do ensino básico da Federação Nacional da Educação (Fenprof), Cátia Domingues, na concentração que fechou as estradas em frente ao Ministério da Educação.

“Exigimos valorização” e “trabalho igual, direitos iguais” foram algumas frases inscritas em cartazes e t-shirts dos manifestantes da monodocência [professores que ensinam todas as disciplinas e áreas à mesma turma] em frente ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) por volta das 10:00.

Cátia Domingues disse que todos os anos 4.000 docentes abandonam a carreira pela aposentação e “muitos outros abandonam pela falta de condições e a falta de atratividade que a profissão tem”.

Na concentração, onde se ouviam tambores e apitos, estava o professor do primeiro ciclo, João Barros, 60 anos, que disse à Lusa que os docentes do primeiro ciclo, a partir dos 60 anos têm uma redução de cinco horas por semana da componente letiva (tempo de trabalho que envolve contacto direto com os alunos), enquanto a partir do segundo ciclo [quinto e sexto ano de escolaridade] os profissionais têm uma redução de oito horas semanais.

“Essa é uma das reivindicações, esta equidade no tratamento dos docentes”, indicou João Barros, professor há 26 anos.

Também em frente ao MECI, a professora de uma turma do terceiro ano Cristina Assunção, 51 anos, disse à Lusa que trabalha mais horas do que os outros professores a partir do segundo ciclo e que há falta de docentes, indicando que normalmente há um professor para 26 alunos.

“Temos poucas pessoas a trabalhar connosco e precisamos mesmo de mais professores”, disse a professora do primeiro ciclo há quase 30 anos, indicando que o desgaste emocional e físico são outras das dificuldades que enfrenta.

A educadora de infância Liliana Maduro, 45 anos, educadora de infância há 22 anos, também lamentou a falta de recursos humanos e afirmou estar presente na concentração para “lutar pela igualdade na carreira docente”.

Segundo um comunicado da Fenprof, que convocou a tribuna pública, as ações realizam-se esta segunda-feira porque enquanto os restantes níveis de ensino terminam as suas atividades letivas, os educadores de infância e os professores do 1.º Ciclo permanecem em funções letivas durante mais 15 dias, uma realidade que mostra a “desigualdade persistente no tratamento dos docentes da monodocência”.

A exigência de equidade na monodocência constitui uma antiga reivindicação da Fenprof, que tem defendido a adoção de medidas que acabem com as desigualdades existentes face aos restantes níveis e ciclos de ensino.

A aplicação das reduções da componente letiva previstas na lei é outra das reivindicações.

A Fenprof exigiu, igualmente, “a criação de um regime de aposentação digno” para todos os docentes, independentemente do ciclo ou nível de educação e ensino, aos 36 anos de serviço, sem quaisquer penalizações.

Durante a concentração, que foi juntando mais professores até ao final da manhã, será ainda aprovada uma moção, a entregar ao MECI, exigindo a adoção de medidas capazes de garantir a valorização e igualdade de tratamento entre todos os níveis e ciclos de ensino.

No mesmo dia em que está a acontecer esta tribuna pública, também ocorre uma greve nacional da monodocência, convocada pela Fenprof, o Sindicato de Todos os Professores (Stop), o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades (Spliu) e o Sindicato de Professores, de Técnicos Superiores, de Assistentes Técnicos e Operacionais (Sinape).

Mais de cem escolas do ensino pré-escolar e básico estavam esta segunda-feira de manhã encerradas ou condicionadas pela greve nacional de professores, segundo dados apurados pela plataforma cívica da metaPROF.