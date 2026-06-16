O reitor da Universidade Pedagógica de Maputo disse esta terça-feira à Lusa que o impacto das parcerias entre instituições de ensino superior lusófonas tem sido limitado pelo escasso financiamento e as “velocidades diferentes” a que funcionam.

Jorge Ferrão assinou na segunda-feira um acordo entre a Universidade Pedagógica de Maputo (UP-Maputo) e a Universidade de Macau (UM), à margem do 35.º Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP).

O encontro junta na região chinesa durante três dias 36 reitores e presidentes de instituições de ensino superior e coincide com o IV Fórum de Reitores da China, Macau e Países de Língua Portuguesa.

Já esta terça-feira, a Universidade Politécnica de Macau (UPM) assinou um acordo de cooperação com uma outra instituição de ensino superior moçambicana, a Universidade Eduardo Mondlane.

“As nossas universidades assinam acordos quase todos os dias. Esta terça-feira são incontáveis os acordos que fazemos. Cada um de nós assina por ano entre 20 e 30 novos acordos”, sublinhou Jorge Ferrão.

“O modelo é o mesmo: queremos alguma mobilidade de estudantes e professores e queremos ter alguma oportunidade de pesquisar”, disse o reitor, à margem de uma sessão sobre relações interuniversitárias.

Do lado dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), a prioridade tem sido o investimento na pós-graduação de estudantes em universidades de Portugal e do Brasil, explicou Ferrão.

“Por um lado, porque vai ajudar a compensar as falhas que temos com os professores que precisam dessas qualificações”, referiu o reitor da UP-Maputo.

“Por outro lado, porque a nossa pesquisa, sendo incipiente, precisa de ser ancorada, de alguma forma, com pesquisadores que têm outro tipo de laboratórios, de materiais e equipamentos”, acrescentou.

A cooperação, no entanto, “só se realiza quando existe capital financeiro suficiente”, afirmou Ferrão, sublinhando que o orçamento de funcionamento das universidades nos PALOP tem vindo a ser cortado “ano após ano”.

Na direção oposta, lamentou o reitor, “as universidades já muito estabelecidas têm receio de enviar muitos dos seus docentes” para países em desenvolvimento, “apenas porque não têm o conforto suficiente”.

Ferrão defendeu que a AULP pode ser o palco para discutir como lidar com as “velocidades diferentes” a que funcionam as universidades de Portugal e Brasil, por um lado, e dos PALOP, por outro.

“Entre as vontades pessoais, as vontades dos nossos países, as vontades institucionais há sempre lapsos muito grandes que precisam ser preenchidos”, disse o reitor.

A AULP foi criada em 1986, mas “já não podemos continuar a calçar os mesmos sapatos que fizemos há 40 anos, já não servem para todos”, ilustrou Jorge Ferrão.