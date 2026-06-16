Um jovem de 20 anos foi detido pela suspeita de ter ateado um incêndio em setembro na zona da Vila Velha, na cidade de Vila Real, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ disse que o suspeito reside em Vila Real e terá provocado o incêndio com recurso a chama direta, ao que tudo indica com um isqueiro ou com uma ponta de cigarro.

Trata-se, segundo a Judiciária, de um jovem de 20 anos que se encontra em situação irregular em território nacional e que está “fortemente indiciado” pela autoria de um crime de incêndio florestal ocorrido em 26 de setembro de 2025, na zona da Vila Velha.

O incêndio deflagrou numa “ampla encosta de difícil acesso, ocupada por um estrato arbustivo denso, composto por diversas espécies e por uma quantidade significativa de manta morta”, e apenas “consumiu uma área aproximada de 100 metros quadrados dada a pronta intervenção dos bombeiros”.

O suspeito, detido fora de flagrante delito, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.

A detenção foi feita pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real e o inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal, também de Vila Real.