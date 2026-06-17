A seleção portuguesa estreou-se a meio gás no Mundial de 2026. Começou bem, com um jogo de João Neves aos seis minutos o que fez com que milhões de adeptos espalhados por Portugal e um pouco por todo o mundo começassem a cheirar vitória ainda antes de aquecer.

Ao cair do pano da primeira parte a República Democrática do Congo consegue o empate e os cerca de 20 adeptos que arriscaram sentarem-se no meio do Terreiro do Paço, em Lisboa, rodeados de portugueses vestidos com as cores verde e vermelho, festejaram como se tivessem ganho o Mundial.

A partir daí o ânimo dos adeptos portugueses foi sempre a cair, piorando cada vez que o cronómetro se aproximava dos 90 minutos.

Portugal entrou com o pé esquerdo neste Mundial de Futebol não tendo conseguido melhor do que um empate a um golo frente ao Congo.