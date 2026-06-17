As fortes chuvas registadas desde a noite de sexta-feira na província chinesa de Guangdong, no sul do país, obrigaram à retirada de mais de 36.000 pessoas, informou a televisão estatal CCTV.

Segundo o comando provincial de controlo de cheias, até às 18h00 locais de terça-feira (11h00 em Lisboa), 18 cidades e 70 distritos ou condados tinham ativado mecanismos de resposta de emergência devido a inundações ou chuvas torrenciais, tendo sido transferidas para zonas seguras 36.127 pessoas.

As autoridades mobilizaram 123 equipas de drenagem, resgate e emergência, envolvendo cerca de 6.500 operacionais, além de 260 equipas de obras de emergência, mais de 12.000 trabalhadores e cerca de 3.500 máquinas pesadas.

O dispositivo inclui também meios aéreos, entre os quais helicópteros e veículos aéreos não tripulados (“drones”), segundo a CCTV.

O Centro Meteorológico Nacional manteve esta quarta-feira um alerta laranja para chuva intensa, o segundo nível mais elevado do sistema chinês de quatro níveis, devido à previsão de precipitação forte ou torrencial nas províncias de Guangdong, Guangxi, Fujian, Guizhou e Yunnan entre esta quarta-feira e quinta-feira.

O organismo prevê chuvas particularmente intensas em zonas costeiras de Guangdong e Guangxi, bem como no município de Chongqing, no centro do país, com acumulados locais entre 250 e 350 milímetros e episódios de precipitação de curta duração que poderão ultrapassar os 90 milímetros por hora, acompanhados por trovoadas e ventos fortes.

Em Guangdong, as chuvas provocaram subidas entre dois e cinco metros nos principais rios e entre três e oito metros em alguns cursos de água de média e pequena dimensão, segundo responsáveis provinciais citados pela televisão estatal.

As precipitações coincidem com o período anual de chuvas intensas que afeta o sul da China nesta altura do ano, conhecido como “chuvas do barco-dragão”, em referência ao Festival do Barco-Dragão, celebrado na sexta-feira em todo o país.

A China enfrenta todos os verões episódios de chuvas torrenciais, inundações e deslizamentos de terras, sobretudo nas regiões sul e centro durante a época das chuvas.

Nos últimos anos, o país registou vários desastres naturais de grande dimensão, incluindo as inundações de Pequim em 2023, que causaram mais de 30 mortos, as ondas de calor e secas de 2022, que afetaram o fornecimento de eletricidade em várias regiões, e as chuvas de 2021 na província central de Henan, que provocaram mais de 300 mortos.