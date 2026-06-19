As candidaturas a apoios de 182,5 milhões de euros para investimentos em inovação produtiva de micro e pequenas e médias empresas (PME) do Continente estão abertas até 30 de setembro, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Economia e da Coesão Territorial.

O executivo destaca que o concurso, destinado a apoiar investimentos em inovação produtiva que permitam reforçar o crescimento e competitividade das empresas e criar emprego, prevê taxas de comparticipação que podem ir até 60% nos territórios de baixa densidade.

“Discriminar positivamente os territórios de baixa densidade reforça a coesão territorial e a atratividade para as empresas investirem nesses territórios”, afirma o ministro da Economia e da Coesão Territorial.

“O apelo ao interior passa pela aposta em investimentos que possam criar emprego e atrair pessoas e os fundos europeus são um dos instrumentos que temos para captar emprego para o interior”, acrescenta Manuel Castro Almeida.

Da dotação global de 182,5 milhões de euros do concurso, 100 milhões são geridos pelo Compete 2030 e o restante pelos programas regionais Norte 2030, Centro 2030, Lisboa 2030, Alentejo 2030 e Algarve 2030.

São elegíveis ações que contribuam para a melhoria das capacidades produtivas das micro e PME e para o desenvolvimento de soluções inovadoras, digitais e sustentáveis, sobretudo baseadas nos resultados de investigação e desenvolvimento (I&D) e visando o aumento do emprego qualificado.

A criação de um novo estabelecimento, o aumento em pelo menos 25% da capacidade de um estabelecimento já existente ou a diversificação da produção para produtos não produzidos ou serviços não prestados anteriormente estão entre os projetos de investimento que podem ser apoiados, concretiza o ministério.

As candidaturas estão abertas até 30 de setembro de 2026 e são elegíveis empresas das cinco regiões NUTS II do continente.