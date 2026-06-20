“Sempre que eu quero alguma coisa o universo dá a Dua Lipa em dobro” é provavelmente dos mantras mais partilhados nos últimos tempos, por razões que os fãs dispensarão enunciar. Em cerca de 15 minutos de publicação no Instagram, mais de meio milhão de gostos comprovam a euforia — e que melhor do que um vestido de noiva são dois vestidos de noiva.

Depois da cerimónia civil que uniu a cantora ao ator Callum Turner, em Londres, em 31 de maio, com um look de saia e casaco Schiaparelli, e de uma grande festa siciliana que contou com (pelo menos) um look branco de pré-boda by Bottega Veneta, faltava desfazer o grande mistério: quem assinaria o principal vestido de casamento? Este sábado, através das suas redes sociais, os recém-casados partilharam as imagens oficiais do momento, captadas pelo fotógrafo David Sims na Villa Valguarnera, palco da celebração de três dias.

“Mr. and Mrs.”, escreve Dua Lipa na legenda que acompanha as fotografias. Para esta ocasião, assinalada a 6 de junho, a estrela pop confiou numa criação de alta-costura com assinatura de Matthieu Blazy, o diretor criativo da Chanel, que deu largas a uma das marcas distintivas do savoir-faire da maison francesa, as penas, em relevo nesta criação, entre um longo véu totalmente bordado. Destaque ainda para o modelo halter e as costas a descoberto, generosamente debruadas com pedraria. Quanto ao noivo — é justo reservar-lhe pelo menos uma linha — depois de ter usado Ferragamo no casamento civil, vestiu um fato Louis Vuitton com flor na lapela, marca da qual é embaixador e para a qual protagonizou a campanha primavera/verão 2026 da marca liderada por Pharrell Williams.

Em janeiro, a manequim Bhavitha Mandava marcava a estreia de Blazy na alta-costura da casa desfilando o seu primeiro look de noiva, explorando então uma textura de escamas, para um visual descomplicado que não deixava em mãos alheias o rigor técnico habitual. Apenas um breve aquecimento para a primeira noiva de alto perfil que o designer belga, que também estendeu os parabéns ao casal, pode agora associar ao seu currículo.

“A Chanel parabeniza Dua Lipa pelo seu casamento. É uma honra tê-la vestido para este dia muito especial. Esta criação é o primeiro vestido de noiva Chanel Haute Couture desenhado por Matthieu Blazy para uma amiga da Casa”, lê-se em simultâneo nas redes sociais da Chanel. A título de curiosidade, em 2023 a cantora usou um vestido de noiva vintage Chanel da coleção de 1992 para assistir à Met Gala e recentemente tornou-se o rosto da carteira Chanel 25, estreitando a afinidade com a marca.

A casa francesa forneceu ainda detalhes que revelam o grau de pormenor associado a todo o efeito dramático da criação e sintonia entre os principais ateliers. “O resultado da estreita relação entre Dua Lipa e Chanel, e trazido à vida graças a um excecional savoir-faire, o vestido de noiva Haute Couture da Dua Lipa foi feito à mão nos ateliers na Rue Cambon 31. Para este design único, as Maisons d’art Atelier Montex, Lemarié e Lesage também contribuíram para a confeção do vestido através da criação de embelezamentos intrincados. Para completar o look, os saltos de cetim branco foram feitos sob medida pela Massaro”, detalham, unindo literalmente as pontas entre artesania e vanguarda. Os pormenores incluem 25 000 penas, uma cauda de cerca de dois metros, um véu de seis metros, e 480 000 contas aplicadas à mão ao longo do decote e do efeito cruzado das alças produzido nas costas, para uma operação de 1 155 horas de trabalho entre agulhas. “Perfeição”, comentou o amigo e também designer Jacquemus, que segundo os rumores será o autor do vestido pós-boda.